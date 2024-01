Pour conclure une nuit aussi magique – merci Luka – rien de mieux qu’un petit match de Victor Wembanyama. Et quel bonheur de le voir gagner un match, car comme vous le savez ça n’arrive pas si souvent que ça.

C’est pas la news du siècle on vous prévient, mais elle a le mérite d’exister en ces termes : Victor Wembanyama a gagné un match de basket-ball.

Ça n’arrive pas si souvent que ça – neuf fois cette saison – et il faut souvent qu’en face se tiennent quelques bolosses, hier les Blazers, mais gagner reste l’essence de ce sport, merci pour cet éclairage.

Ce qu’on peut en dire, de cette victoire ? C’est qu’elle a eu lieu dans le cadre de la NBA Rivals Week car, rappelez-vous, à la base Victor Wembanyama et Scoot Henderson étaient censés se taper pour le titre de Rookie de l’année, mais ça c’était avant que Wemby soit considéré comme le n°2 dans cette même course (…), ça c’était avant que le meneur des Blazers ne soit considéré comme le 435è meilleur joueur de la Conférence Ouest.

Scoot Henderson sorti au bout de six minutes d’ailleurs pour une blessure aux quadriceps et qui ne reviendra pas sur le terrain, on ne dit pas que la blessure est diplomatique mais on dit que nous aussi on aurait essayé de quitter ce match le plus tôt possible si on avait été Scoot. Le match ? Une victoire des Spurs, Yallah, un Victor Wembanyama dans ses standards (23 points et 12 rebonds en 29 minutes), pas mal face à un GOAT comme Deandre Ayton, c’est lui qui l’dit hein c’est pas nous. Victor qui aura débuté son match tambour battant avec un énorme contre sur Anfernee Simons et 18 pions en première mi-temps, avant de laisser son copain polonais se faire plaisir en deuxième, beau gosse le V.

Jeremy Sochan qui a donc claqué un énorme match avec 31 points et 14 rebonds (career high au rebond), Keldon Johnson en a aussi pris 16 en sortie de banc, ça commence à faire beaucoup pour un pivot censé protéger son cercle enfin bon enfin bref. Anfernee Simons avait bien tenté une révolte avec ses 40 points et 10 passes mais, pour une fois, celle-là fut pour les Spurs et ça fait du bien par où ça passe, sous les yeux d’un Boris Diaw venu à la rencontre de l’Alien, et peut-être même lui proposer un spot gastronomique à l’ancienne, c’est ce qu’on appelle une soirée parfaite.