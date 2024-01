Luka Doncic qui en colle 73 à Atlanta, Devin Booker qui se permet de marquer 62 points dans une défaite… les scénarios les plus fous s’enchainent ces derniers jours en NBA et cette nuit fut encore complètement folle. On vous résume ça et on file à la douche.

Luka Doncic a tutoyé les Dieux du basket à Atlanta avec 73 points, la quatrième plus grosse marque all-time

Les Rockets se sont imposés easy à Charlotte grâce à un très bon Jalen Green

Devin Booker en a collé 62 (!!!) à Indiana

Mais les Suns ont perdu, mdr

Victoire facile des Clippers à Toronto, avec un duo Harden / Westbrook à l’ancienne

Les Grizzlies font bloc, nouvelle victoire face au Magic avec un Jaren Jackson Jr. qui joue (bien) les patrons

Défaite des Bucks à domicile face aux Cavs (gros Spida), toujours pas de Doc sur le banc (lundi soir pour les débuts)

Le Thunder en démo à New Orleans, Shai et Chet en démo, la vie est une démo

Les Spurs ont gagné alléluia, 23 points pour Wemby, 31/14 pour Sochan et 40/10 pour Anfernee Simons

Les Français de la nuit en NBA

Les premiers points en NBA de Frank Ntilikina depuis la prise de la bastille (5 en neuf minutes face aux Rockets)

On espère que Théo Maledon a pu prendre des photos de Devin Booker

Pas de Diabaté à Toronto

Pas de Frenchies non plus pour le Thunder

23 points à 7/18 au tir dont 3/7 du parking et 6/6 aux lancers, 12 rebonds, 4 passes, 2 steals et 2 contres pour Wemby face à Portland

3 points et 1 passe pour Rayan Rupert

Le highlight de la nuit

OBI TOPPIN NO WAY.

Le point TTFL du matin

#TTFL Popular-Picks Scores

➡️ Deck #14 | Pick #90

