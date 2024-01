Aussi incroyable que puisse paraitre cette phrase, Devin Booker a scoré 62 points cette nuit mais il a quitté la salle en faisant la gueule. Défaite à Indianapolis, malgré un show exceptionnel, ouais, y’a de quoi rager.

Après Karl-Anthony Towns lundi soir, qui avait fait rimer 62 avec neuneu, c’est donc Devin Booker qui a tutoyé les étoiles hier avant de se brûler en passant trop près du soleil. Un match exceptionnel d’un point de vue individuel, avec une perf qui restera probablement longtemps dans les mémoires, mais une défaite contre une équipe d’Indiana décidément fort sympathique cette saison. Bien que privés une nouvelle fois de leur meneur titulaire All-Star Tyrese Haliburton, les joueurs de Rock Carlisle se sont appuyés cette fois encore sur leur recrue récente Pascal Siakam (31 points), sur les points de leur sophomore Andrew Nembhard (22), et sur l’apport étonnant d’Obi Toppin, auteur dans le même match d’un rider et du shoot de la gagne, y’a de quoi prendre sa retraite illico :

OBI TOPPIN. 😮🔥 pic.twitter.com/cThTjE9zl4

— Bleacher Report (@BleacherReport) January 27, 2024

Obi Toppin’s putback wins the game for the Pacers!

Pacers – 133

Suns – 131

Final pic.twitter.com/PJJIW8mYFJ

— NBA (@NBA) January 27, 2024



Devin Booker ? Dans un mano a mano à distance avec un Luka Doncic qui écrivait pour sa part (pour de vrai) l’histoire du côté de Dallas, l’arrière des Suns a envoyé un message de plus aux coachs en vue du All-Star Game, lui qui aura besoin des voix des tacticiens de NBA pour participer à l’évènement. 46 points avant-hier, 62 cette nuit, bah bien sûr, et une zone incroyable atteinte par DB, lui qui – on le rappelle – avait déjà atteint la barre des 70 alors qu’il était encore tout jeune.

62 POINTS

22/37 AU TIR

6/12 À TROIS POINTS

12/13 AUX LANCERS FRANCS

5 REBONDS

4 PASSES

DÉFAITE POUR DEVIN BOOKER ET LES SUNS À INDIANA 💀💀💀 pic.twitter.com/3ggrL8yLxB

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 27, 2024



Les Suns étaient dans un vrai bon mood et perdent contre une équipe à qui il ne faut pas en promettre, des choses qui arrivent même si la défaite gâche clairement la perf monumentale de Devin Booker. Ce qu’il faut retenir de cette nouvelle dinguerie ? Que la NBA a très chaud en ce moment, et qu’il ne vaut mieux pas se permettre de dormir ne serait-ce qu’une fois dans la semaine. On dit pas que le rédacteur de cet article l’a fait hein, mais peut-être bien que si. Bref, envoyez les highlights, et quand même bravo Devin.