Après une partie très disputée, l’Équipe de France de 3×3 échoue en demi-finale face à la Lituanie. Dominés au rebond, puis victimes d’un mini-run tueur, les Bleus devront aller en Hongrie pour une ultime chance de se qualifier aux Jeux Olympiques de Paris 2024.

L’Équipe de France a failli faire le braquage en éliminant la Lituanie, tête de série du tournoi, en demi-finale du Tournoi de Qualification Olympique d’Utsunomiya (Japon). Après une entame dominée par les Baltes, les Bleus ont réussi à revenir à égalité via Hugo Suhard et Jules Rambaut, mais les Lituaniens sont mieux au rebond, conservent leurs ballons après les tirs et exploitent parfaitement les mismatchs pour retrouver Hugo Suhard en défense au poste bas et marquer en position préférentielle.

Il faudra donc aller à Debrecen (Hongrie) du 16 au 19 mai pour prendre un des trois derniers tickets de qualification aux Jeux Olympiques de Paris. La France sera l’une des têtes de série, il faut y croire !