Tout juste qualifiés pour le second tour des Playoffs, les Cleveland Cavaliers débutent ce mardi leur confrontation face aux Boston Celtics. Passée proche de la catastrophe face au Magic, la troupe de J.B. Bickerstaff peut-elle vraiment espérer faire trembler le leader de l’Est ?

Confrontations en saison régulière :

Cavaliers – Celtics : 105-104

– Celtics : 105-104 Celtics – Cavaliers : 116-107

– Cavaliers : 116-107 Celtics – Cavaliers : 120-113

Avantage 2-1 pour Boston dans les confrontations de régulière, même si l’écart en faveur des Celtics est plus important sur les victoires. En outre, il avait fallu un match miraculeux de la part de Dean Wade pour offrir la victoire à Cleveland lors du seul succès des Cavs face à Boston cette saison.

Et si on tenait le second tour le plus déséquilibré du lot ? Il faut dire que l’impression laissée par les deux équipes au premier tour était bien différente. D’un côté, une équipe de Boston qui n’a pas trop stressé pour se débarrasser de la version bis du Heat. Hormis un faux pas évitable à la maison, les Celtics ont fait parler leur supériorité dans tous les domaines et ont pu se reposer tranquillement pendant que les Cavaliers s’époumoner face au Magic.

Car oui, Cleveland a eu toutes les peines du monde à se qualifier pour ce second tour. À la mi-temps du Game 7, c’était même Orlando qui avait son billet en poche pour le tour suivant. La remontada des Cavs et de Donovan Mitchell ont sauvé l’Ohio d’un véritable cauchemar. Pour autant, il semble compliqué de voir les Cavaliers mettre les Celtics en grosse difficulté dans cette série.

Donovan Mitchell trop seul face à l’armada verte ?

Si Donovan Mitchell a joué au héros au premier tour, il ne pourra pas toujours sauver la patrie, surtout que son genou semble toujours le gêner. Il aura en face de lui Derrick White ET Jrue Holiday pour le coller toute la série, autant dire deux bons cadenas. Si Spida lève un tantinet le pied du scoring, on voit mal Cleveland tenir la distance, surtout que les cadres ne sont pas tous au top de leur forme (Jarrett Allen a manqué les trois derniers matchs, Darius Garland est trop irrégulier). En face, il y a un adversaire qui est autrement plus redoutable et dangereux que le Magic. Car si Orlando est loin d’être réputé pour son attaque, Boston est tout simplement la plus létale du pays (1er).

Jayson Tatum en est le fer de lance, mais même quand JT n’est pas dans son assiette, il y a Jaylen Brown, Derrick White, Kristaps Porzingis, Al Horford, Jrue Holiday ou les shooteurs Hauser et Pritchard en sortie de banc.

Plus de fraicheur après le premier tour, plus d’options pour se relayer et assumer les responsabilités, une attaque de feu, une défense qui était supérieure à celle de Cleveland cette saison. Boston a toutes les cartes en main pour tracer sa route vers les Finales de Conférence.

LE PROGRAMME DE LA SÉRIE

Game 1 : à Boston dans la nuit du mardi 7 au mercredi 8 mai, 1h (heure française)

à Boston dans la nuit du mardi 7 au mercredi 8 mai, 1h (heure française) Game 2 : à Boston dans la nuit du jeudi 9 au vendredi 10 mai, 1h

à Boston dans la nuit du jeudi 9 au vendredi 10 mai, 1h Game 3 : à Cleveland dans la nuit du samedi 11 au dimanche 12 mai, 2h30

à Cleveland dans la nuit du samedi 11 au dimanche 12 mai, 2h30 Game 4 : à Cleveland dans la nuit du lundi 13 au mardi 14 mai, 1h

à Cleveland dans la nuit du lundi 13 au mardi 14 mai, 1h Game 5 : à Boston le mercredi 15 mai, horaire à déterminer*

à Boston le mercredi 15 mai, horaire à déterminer* Game 6 : à Cleveland le vendredi 17 mai, horaire à déterminer*

à Cleveland le vendredi 17 mai, horaire à déterminer* Game 7 : à Boston le dimanche 19 mai, horaire à déterminer*

