Nike sort une nouvelle pub autour de Victor Wembanyama

Alors que le logo de la future marque de Victor Wembanyama a été récemment dévoilé, la marque à la virgule a profité de la journée d’hier pour envoyer un nouveau spot afin de teaser la collaboration avec Wemby. Pour une probable future signature shoe, l’imaginaire autour des capacités extra-terrestres du pivot français semble bien exploité.

“551 paniers, 128 trois-points, 254 contres. Aucun joueur dans l’histoire n’a tourné au-delà de 20 points, 10 rebonds, 3 passes, 3 contres, 1 interception et un 3-points par match auparavant.”

Voilà pour le paraphe d’introduction du dernier spot publicitaire de Nike autour de Victor Wembanyama. Il est récité alors qu’on voit à l’image un travelling être fait sur un homme, seul au milieu d’un crop circle formant la silhouette du logo de Wemby dans un champ. L’image est interrompue et saccade entre cette scène, et celle d’un highlight de Victor : celui où il fait passer la balle dans son dos en contre-attaque pour effacer Damian Lillard, avant de dunker sans merci sur Brook Lopez.

Alors que le highlight se poursuit sur Victor Wembanyama qui célèbre son action en se frappant le torse, on commence à distinguer sur la droite de l’image un fan, casquette rouge vissée sur la tête, verre en main, figé, hébété, halluciné, complètement hagard. Croyez le ou non mais c’est ce même fan, issu de cet highlight, l’homme que l’on retrouve au beau milieu du champ, entre les deux yeux de la forme d’Alien, tracée à la soucoupe volante. Et il est toujours aussi choqué/apeuré par ce qu’il a vu. L’image cut sur un plan du champ vu du dessus, mais le fan a disparu. On n’entend plus qu’une voix, qui dit dans un écho :

“Est-ce que j’ai bien vu ce que j’ai vu ? Je crois. Les aliens sont réels, et jouent au basket parmi nous”

Au-delà de la démarche géniale d’aller chercher un fan remarqué sur un highlight de Victor, la mise en scène et l’ambiance de ce spot sont très bien réalisées. Le genre d’image publicitaire iconique qui marque, et qui reste, même des années plus tard. Pour un premier spot de pub, c’est très réussi, et au niveau du timing on est pas trop mal non plus : le gagnant du trophée du Rookie de l’année devrait être annoncé dès ce soir.

Do you believe? 👽 👀 pic.twitter.com/TKa8KzuwaB

— Nike Basketball (@nikebasketball) May 5, 2024