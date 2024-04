Victor Wembanyama, frustré de ne pas avoir joué face au Thunder

On l’a su dans l’après-midi du match opposant Thunder et Spurs hier soir : Victor Wembanyama allait être absent de cette rencontre en back-to-back. Une décision très raisonnable de Gregg Popovich, qui n’a pourtant pas plu du tout à Victor.

Les Spurs de Sidy Cissoko se sont inclinés – largement – cette nuit face à leurs grands rivaux du Thunder. On sait que c’est une opposition qui tient à cœur au très compétitif Victor Wembanyama. Un match face à un très gros de la Conférence, qui plus est une équipe qui détient son rival Chet Holmgren, celui que les médias lui ont désigné et face à qui il a fait ses passes d’arme en équipe nationale espoir il y a quelques années ? Come on ! Bien sûr que Wemby veut en être. Sauf que. Sauf qu’il faut raison garder.

Sorti d’un gros match contre Memphis la veille, avec la fatigue accumulée de la saison, à quelques mois des Jeux Olympiques, bien sûr qu’il était logique et plus prudent de reposer Victor Wembanyama ce soir, lui qui a déjà manqué une douzaine de matchs cette saison pour de petites alertes ici et là.

Repos il y a eu pour ce match, Victor n’était pas sur la feuille de match de ce dernier back-to-back des Spurs cette saison, et selon le journaliste français Benjamin Moubèche, présent à San Antonio, cela aurait déplu à Victor Wembanyama :

Gregg Popovich, interrogé par @tom_orsborn sur l’absence de Victor Wembanyama ce soir :

« Je me sens mal, parce qu’il n’est pas très content de moi actuellement. Il veut être sur le terrain. Mais je pense à long terme […] Dans la dernière ligne droite de la saison, le dernier… pic.twitter.com/bcm4jwpKHs

— Benjamin Moubèche (@BenjaminMoubech) April 10, 2024

Savoir que Gregg Popovich n’hésite pas à tenir tête à Victor – qui peut parfois avoir son caractère, on le sait, c’est le lot de tous les grands compétiteurs – c’est rassurant. Il ne poussera pas son grand espoir dans ses derniers retranchements pour un match qui ne signifie rien pour les Spurs, encore plus dans un contexte où ils ont plutôt intérêt à perdre. Pop le sait, Victor est un garçon intelligent : il comprendra que c’est pour son bien et que ça sert son intérêt sur le long terme. Mais tout de même, il était pas jouasse, l’Alien. Allez, c’est pour ton bien, le Vic’.

Zach Collins confirme que Victor Wembanyama était frustré de ne pas jouer face au Thunder : « On peut dire qu’il n’était pas très content. » ⤵️ https://t.co/k3UMkyy6GX

— Benjamin Moubèche (@BenjaminMoubech) April 11, 2024