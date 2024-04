Dans la défaite des Spurs face au Thunder ccette nuit (89-127), il y en a tout de même un qui en a profité pour se montrer. Le jeune Sidy Cissoko a fini la nuit avec 14 points (4/7 au tir, 1/3 derrière l’arc et 5/7 aux lancers), 5 rebonds (dont 3 offensifs), 3 passes et 3 fautes en plus de 28 minutes. Et chaque chiffre cité dans cette intro représente son career high en NBA dans la catégorie en question.

On sentait qu’il finirait pas avoir un peu de temps de jeu, et ça s’est concrétisé. Pas trop loin des 30 minutes jouées, deuxième meilleur scoreur de son équipe tout de même, et avec de l’action sympa ! Passe dans le dos, double-clutch avec English en provoquant la faute, dunk à deux mains et kick-out pass bien senties, cette nuit, c’était la nuit de Sidy. Et on a même eu droit à son premier 3-points dans la Grande Ligue !

Rien à dire, en terme d’énergie apportée, de déplacements sans ballon, de QI basket des deux côtés du terrain, de polyvalence et de défense sur l’homme, Sidy a sa place dans la NBA. Un peu lent au démarrage, c’est surtout la deuxième mi-temps de Sidy qui a été excellente. Il y a inscrit 11 de ses 14 points et y a réalisé toutes ses passes décisives. Le bonus sympa ? Zéro ballon perdu en presque 29 minutes de jouées : pas de déchet !

En l’absence de Jeremy Sochan, les Spurs peuvent quand même compter en cette fin de saison sur un défenseur sur l’homme bien pénible à se coltiner, et cet homme c’est Sidy. La grosse piste d’amélioration pour lui cet été ? Taffer son jumpshot sans relâche histoire d’être constamment fiable pour dégainer quand il aura la balle en main. Ainsi, il pourra avoir des minutes sur les lignes arrières au lieu d’être très souvent utilisé en tant qu’ailier comme c’est le cas en ce moment.

Sidy Cissoko a du potentiel, on vous l’avait bien dit. Dans un match pas serré, sans enjeu et sans Victor Wembanyama, certes, mais notre jeune Français issu de la G League s’est montré et a pu enfin avoir un match avec plus de minutes jouées que de minutes passées sur le banc. On en veut encore !