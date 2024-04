Les sept derniers matchs des Spurs se feront donc sans deux joueurs majeurs de l’effectif : Devin Vassell et Jeremy Sochan. Les deux gamins sont out pour blessure jusqu’à la fin de la saison, après avoir tous deux raté le dernier match face aux Warriors. L’occasion pour un Frenchie de se montrer et pour un autre… d’aller faire tomber quelques records de plus ?

Les Spurs ne prendront aucun risque. Pas d’enjeux pour le reste de la saison, à vrai dire on préférerait perdre des matchs dans le Texas. Alors quand la fracture au pied droit de Devin Vassell et le problème à la cheville gauche de Jeremy Sochan ont été officialisés, le staff médical de San Antonio n’a pas hésité : au frigo les deux zigotos. La nouvelle a été rapportée par Shams Charania de The Athletic.

Spurs say Devin Vassell (stress reaction in foot) and Jeremy Sochan (ankle surgery) will miss remainder of season.

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 1, 2024

Deux éléments qui joueront un rôle clé d’une manière ou d’une autre dans la reconstruction de Spurs qui commencent très sérieusement à cliquer. Censés perdre pour tanker, ils ont même engagé un semblant de dynamique dans le sillage d’un Victor Wembanyama pour lequel on commence à manquer de superlatifs. Les Spurs pourraient bien faire du bruit dès la saison prochaine à l’Ouest, surtout avec une pièce ou deux en plus et un gros pick à la Draft.

Pour l’heure, on profite des sept derniers matchs des Spurs, parce que d’un point de vue chauvin, on pourrait avoir quelques trucs à observer. En dehors de Victor Wembanyama, ce sont deux des trois plus gros scoreurs des Spurs qui ne finiront pas la saison. Et qui dit moins de Jeremy Sochan dit plus de boulot en défense. On l’a déjà vu face aux Knicks, Victor Wembanyama va avoir encore plus de responsabilités, que ce soit en attaque ou en défense, pour finir la saison. Attention toutefois à rester raisonnable : entre lâcher la bride et complètement essorer la forme physique d’un joueur en lui donnant 38 minutes chaque soir, la frontière est mince. Cela dit, si Pop s’y prend correctement (et on sait qu’il s’y prendra correctement), Victor pourrait aller envoyer quelques autres performances surnaturelles tout en restant en bonne condition avant les Jeux de Paris 2024.

L’autre natif de l’Hexagone qui pourrait bien faire son beurre de ces absences, c’est Sidy Cissoko. Très peu utilisé par Coach Pop malgré sa récente excellente forme en G League, ça pourrait bien être l’occasion pour Sidy d’enfin faire des matchs de plus de quinze minutes en NBA. Vassell et Sochan sont deux joueurs qui ont beaucoup la balle dans les mains et qui ne rechignent pas à se donner en défense. Devinez quoi ? C’est pile le profil de jeu de Sidy. En plus, les Austin Spurs ne seront pas en postseason cette saison en G League. Au niveau de l’agenda, on est donc bon côté Sidy Cissoko. On ne l’a pas vu jouer plus d’une minute en NBA depuis décembre, ça commence à bien faire !

Another Sidy Cissoko poster and a trio of beyond half-court heaves headlines our Top 10 Plays from last week’s action! 🔥 pic.twitter.com/h6obsFqY0e

— NBA G League (@nbagleague) March 25, 2024

Pendant que Devin Vassell et Jeremy Sochan se remettent gentiment et se préparent à la grosse saison qui arrive, on a les yeux rivés sur nos Franco-texans. Un petit match en 23/13 pour Sidy et un quadruple-double avant la fin de la saison pour l’Alien, c’est jouable, non? Comment ça on s’emballe ?

Source texte : The Athletic