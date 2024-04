Rajon Rondo annonce officiellement sa retraite

Plus vu sur un parquet NBA depuis presque deux ans, Rajon Rondo a officiellement annoncé qu’il mettait un terme à sa carrière de basketteur professionnel.

C’est l’heure du départ pour Rajon Rondo ! À 38 ans, l’ancien meneur de jeu a profité de son passage au podcast All The Smoke pour annoncer qu’il arrêtait sa carrière.

Rajon Rondo officially announces his retirement on @allthesmokeprod

✊🏾🔥🔥🔥 pic.twitter.com/SY3jDjYwhL

Un choix pas forcément surprenant car Rondo n’a plus été vu en NBA depuis 2022 et un dernier passage par les Cleveland Cavaliers. Depuis, on avait surtout entendu parler de lui dans la rubrique faits divers, entre menaces envers sa femme et arrestation pour possession d’armes et de drogue. Pas vraiment de quoi motiver des GM à lui passer un coup de fil…

Rajon Rondo quitte donc la NBA par la (très) petite porte mais il aura tout de même réalisé une carrière plus que solide dans la Grande Ligue, qu’il a côtoyé pendant 16 saisons. On retient évidemment ses deux titres NBA. Le premier avec le Big 3 des Celtics en 2008 et puis le deuxième avec les… Lakers dans la bulle d’Orlando en 2020.

Joueur au fort caractère, Rondo était surtout un excellent meneur de jeu, récompensé par trois sélections au All-Star Game. Doté d’un gros QI basket et d’une vision du jeu élite, il s’était affirmé comme l’un des meilleurs passeurs de NBA. Il avait notamment fini meilleur passeur du championnat à trois reprises (2012, 2013 et 2016). Défensivement, Rondo était aussi un vrai teigneux malgré sa petite taille, toujours prêt à laisser trainer les mains pour chiper des ballons. Il compte quatre sélections au sein d’une NBA All-Defensive Team.

Sa retraite étant désormais actée, on verra si le joueur aura droit à des honneurs supplémentaires. En NBA, on ne voit que les Boston Celtics pour éventuellement retirer son maillot. Malgré son passage chez l’ennemi Lakers en fin de carrière, Rondo reste l’un des visages importants du dernier titre de la franchise et il demeure à ce jour le 4ème meilleur passeur de l’histoire des Celtics mais aussi le troisième meilleur intercepteur. L’an passé Paul Pierce, son ancien compère à Boston, avait même expliqué que Rondo méritait d’aller au Hall of Fame.

Source texte : All The Smoke Podcast