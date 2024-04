Comme chaque année, la NBA récompense la bonne conduite et l’exemplarité sur les terrains, c’est le Sportsmanship Award. Qui est le nice guy des parquets en 2024 ? On a nos six finalistes.

On rappelle le concept. Le Sportsmanship Award a pour but de récompenser chaque année le joueur ayant fait le plus honneur aux valeurs du sport. Le fair-play, l’éthique, l’intégrité, le comportement du joueur modèle qu’il pleuve qu’il neige ou qu’il vente.

Le trophée existe depuis 1996 et a connu 21 lauréats différents. Mike Conley reste néanmoins la référence ultime avec 4 titres dont celui de l’an passé. Le meneur des Wolves n’est cette fois-ci pas dans la liste et la statuette va donc changer de main.

La NBA a communiqué ses six finalistes pour cette année 2024 et on n’a aucun ancien lauréat. C’est donc un petit nouveau qui va rejoindre le panthéon des nice guys.

The NBA today announced the finalists for the 2023-24 NBA Sportsmanship Award.

The annual honor recognizes the player who best represents the ideals of sportsmanship on the court.

Current NBA players will select the winner from these six finalists (one finalist from each NBA… pic.twitter.com/gmAmWQ1NuY

Shai Gilgeous-Alexander, Kevin Love, Tyrese Maxey, Harrison Barnes, Tre Jones ou encore Jarrett Allen, qui sera élu ?

