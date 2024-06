La Free Agency NBA 2024 ouvrira ses portes dans la nuit de dimanche à lundi, à minuit pétante ! Pour s’y retrouver dans ce grand bazar, voici donc le tableau complet qui récapitule tous les mouvements, transferts et signatures, pour ne pas perdre une miette d’info sur les nouveaux contrats qui seront signés cet été.

Chaque jour, vous pourrez retrouver ci-dessous les mouvements des joueurs, afin de s’assurer que vous n’avez absolument rien loupé. Du plus gros All-Star à la petite addition qui peut faire plaisir, voici les joueurs qui sont susceptibles de bouger et faire du bruit, sans oublier de régaler leur banquier. Le système est assez simple, colonne du milieu pour l’ancienne équipe, colonne à sa droite pour la nouvelle équipe si ça bouge, colonne tout à droite pour les contrats. Les contrats en gras vous permettent de cliquer dessus, afin d’être redirigés automatiquement vers l’article officiel et détaillé de l’accord passé. De quoi tout avoir en tête, choisir entre le rapide et le plus pointilleux, et passer un été de rêve en connaissant toutes les signatures !

(!) Rappel important (!)

Les contrats ne peuvent être signés qu’à partir du 6 juillet.

Jusque là les accords resteront verbaux.

*Agent libre restrictif, c’est-à-dire que la franchise d’origine peut s’aligner sur une offre de la concurrence pour conserver son joueur

JOUEURS FRANCHISE

EN 2024 FRANCHISE

EN 2025 CONTRAT LeBron James Lakers Paul George Clippers James Harden Clippers Pascal Siakam Pacers Pacers 189 millions sur 4 ans DeMar DeRozan Bulls Klay Thompson Warriors Tobias Harris Sixers Gordon Hayward Thunder Kyle Lowry Sixers Buddy Hield Sixers Bruce Brown Jr. Raptors Evan Fournier Pistons D’Angelo Russell Lakers OG Anunoby Knicks Malik Monk Kings Kings 78 millions sur 4 ans Gary Trent Jr. Raptors Markelle Fultz Magic Davis Bertans Hornets Kentavious Caldwell-Pope Nuggets Jonas Valanciunas Pelicans Malik Beasley Bucks Tyus Jones Wizards Luke Kennard Grizzlies Doug McDermott Pacers Gary Harris Magic Robert Covington Sixers Richaun Holmes Wizards Nicolas Batum Sixers P.J. Tucker Clippers Joe Ingles Magic Talen Horton-Tucker Jazz Alec Burks Knicks James Wiseman Pistons Monte Morris Timberwolves Royce O’Neale Suns Kyle Anderson Timberwolves De’Anthony Melton Sixers Nicolas Claxton Nets Patrick Williams Bulls Isaiah Hartenstein Knicks Jeff Green Rockets Moritz Wagner Magic Miles Bridges Hornets Cedi Osman Spurs Isaac Okoro Cavaliers Daniel Theis Clippers Jae’Sean Tate Rockets Caleb Martin Heat Obi Toppin Pacers Reggie Jackson Nuggets Jalen Smith Pacers Mason Plumlee Clippers Taurean Prince Lakers Kira Lewis Jr. Jazz Russell Westbrook Clippers Kevin Love Heat Chuma Okeke Magic Andre Drummond Bulls Derrick Jones Jr. Mavericks Eric Gordon Suns Saddiq Bey Hawks DeAndre Jordan Nuggets Patrick Beverley Bucks Jae Crowder Bucks Alex Len Kings Cody Zeller Pelicans Justin Holiday Nuggets Wesley Matthews Hawks Garrett Temple Raptors JaVale McGee Kings Tristan Thompson Cavaliers Markieff Morris Mavericks Reggie Bullock Rockets Precious Achiuwa Knicks Simone Fontecchio Pistons Tyrese Maxey Sixers Josh Richardson Heat Jordan Nwora Raptors Boban Marjanovic Rockets Kelly Oubre Jr. Sixers Cameron Payne Sixers Josh Okogie Suns Dario Saric Warriors Immanuel Quickley Raptors Torrey Craig Bulls Thomas Bryant Heat Damion Lee Suns Udoka Azubuike Suns Dennis Smith Jr. Nets Malachi Flynn Pistons Keita Bates-Diop Nets Yuta Watanabe Grizzlies Drew Eubanks Suns Damian Jones Cavaliers Tristan Vukcevic Wizards Lonnie Walker IV Nets Mohamed Bamba Lakers Aaron Holiday Rockets Thanasis Antetokounmpo Bucks Sviatoslav Mykhailiuk Celtics Oshae Brissett Celtics Jaxson Hayes Lakers Cam Reddish Lakers Luke Kornet Celtics Vlatko Cancar Nuggets Bol Bol Magic Moses Brown Blazers Jordan McLaughlin Timberwolves Dalano Banton Blazers Lamar Stevens Grizzlies Garrison Mathews Hawks Sandro Mamukelashvili Spurs Trendon Watford Nets Isaiah Joe Thunder A.J. Lawson Timberwolves Anthony Gill Wizards Sam Hauser Celtics Jericho Sims Knicks Kendall Brown Pacers Kessler Edwards Kings Jose Alvarado Pelicans Kris Dunn Jazz JT Thor Hornets Xavier Tillman Celtics Aaron Wiggins Thunder Spencer Dinwiddie Lakers Kenyon Martin Jr. Sixers Lindy Waters III Thunder Brandon Boston Jr Clippers Chimezie Metu Pistons Jeremiah Robinson-Earl Pelicans Max Christie Lakers DaQuan Jeffries Knicks Goga Bitadze Magic Naji Marshall Pelicans Stanley Umude Pistons Haywood Highsmith Heat Admiral Schofield Magic Luka Samanic Jazz James Johnson Pacers Bismack Biyombo Thunder Jeff Dowtin Sixers Neemias Queta Celtics Danilo Gallinari Bucks Thaddeus Young Suns Delon Wright Heat Mike Muscala Thunder Patty Mills Heat Trent Forrest Hawks Shake Milton Knicks Taj Gibson Pistons Lester Quinones Warriors Dominick Barlow Spurs T.J. Warren Timberwolves Marcus Morris Sr. Cavaliers Javonte Green Bulls Luka Garza Timberwolves Isaiah Thomas Suns Usman Garuba Warriors Jordan Goodwin Grizzlies Ashton Hagans Blazers Pete Nance Cavaliers Jacob Toppin Knicks Malik Williams Raptors Kevon Harris Magic Micah Potter Jazz Dereon Seabron Pelicans Terquavion Smith Sixers Jared Rhoden Pistons Jalen Slawson Kings Isaiah Wong Pacers Oscar Tshiebwe Pacers Colin Castleton Lakers Isaiah Mobley Cavaliers Seth Lundy Hawks Emoni Bates Cavaliers Keyontae Johnson Thunder J.D. Davison Celtics Adama Sanogo Bulls Amari Bailey Hornets Saben Lee Suns Jay Huff Nuggets Moussa Diabate Clippers Braxton Key Nuggets Jermaine Samuels Rockets Jeenathan Williams Rockets Jamal Cain Heat Cole Swider Heat Greg Brown III Mavericks Olivier Sarr Thunder TyTy Washington Jr. Thunder Charlie Brown Jr. Knicks Jordan Ford Kings Trevelin Queen Magic Daishen Nix Timberwolves Jerome Robinson Warriors Justin Minaya Blazers Nate Hinton Rockets Keon Johnson Nets Xavier Moon Clippers Ibou Badji Blazers Jontay Porter Raptors Drew Peterson Heat David Duke Jr. Spurs Henri Drell Bulls Brandon Williams Mavericks Duane Washington Jr. Knicks Skylar Mays Lakers Alondes Williams Heat Harry Giles Nets Jacob Gilyard Nets Quenton Jackson Pacers Dylan Windler Hawks Ishmail Wainright Suns

Mises à jour fréquentes, afin de ne pas louper une miette de ce qui s’est passé sur le marché : on met ses lunettes et on regarde chaque contrat de plus près !