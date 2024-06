Comme un air de déjà vu pour Reggie Jackson. Le vétéran des Nuggets, champion NBA 2023, a été transféré aux Hornets avec 3 seconds tours de Draft non protégés, contre de l’argent.

Et ce n’est pas la première fois qu’une chose pareille lui arrive.

En effet, Jackson a déjà été transféré aux Hornets en février 2023, à l’époque c’était par les Clippers. Les Hornets l’avaient coupé dans la foulée, et il avait ensuite signé à Denver pour jouer les vétérans et remporter sa bague. Bis repetita ce jeudi pour le natif de Pordenone en Italie, qui venait d’activer sa player-option à hauteur de 5,25 millions de dollars pour rester dans les Rocheuses, mais ses dirigeants en ont décidé autrement et l’ont envoyé voir en Caroline du Nord s’ils y étaient.

Denver, which is bumping up against the second apron and still has Kentavious Caldwell-Pope out there as a pending free agent, gets some significant savings moving off of Jackson’s $5.25 million salary for next season. https://t.co/NsQMlNGXOb

— Tim Bontemps (@TimBontemps) June 27, 2024

Pour les Nuggets, l’objectif est simple : faire des économies.

En se débarrassant du contrat de Reggie Jackson pour de l’argent, ce sont plus de 5 millions de dollars qui ne pèsent plus dans la masse salariale de la franchise, qui fait tout son possible pour prolonger Kentavious Caldwell-Pope, qui a quant à lui décliné sa player-option à plus de 15 briques, pour espérer toucher un meilleur contrat et potentiellement s’inscrire dans un projet sur la durée. Bien que Calvin Booth ait déclaré que KCP ne soit pas forcément indispensable à Denver, nul doute que la volonté devrait être de conserver un élément clé de l’unique titre de l’histoire des Pépites.

Concernant Reggie Jackson, on ne sait pas encore ce que les Hornets comptent faire avec lui, mais son expérience et son titre NBA peuvent jouer en sa faveur dans une équipe jeune et fougueuse, qui poursuit sa reconstruction et qui pourrait bien bénéficier des conseils avisés du binoclard. Mais si ça se trouve, les Hornets ont déjà prévu de se délester du joueur et le couperont une deuxième fois, et alors ce paragraphe ne servirait absolument à rien.

Reggie Jackson il était tranquille posé en famille, rien à foutre de ce second tour de la Draft et il apprend via Twitter qu’il est transféré de Denver à Charlotte, life’s a bitch right.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 27, 2024