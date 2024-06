Un an après Toumani Camara, la Belgique amène un nouveau talent en NBA. Ajay Mitchell a été sélectionné au 38e choix de la Draft NBA 2024 par le Oklahoma City Thunder. Le plat pays a de plus en plus de relief dans la Grande Ligue.

La fête du 15 août arrive un petit peu en avance cette année à Liège. Pour ceux qui ne sont pas familiers de l’événement, à cette date, les habitants sortent dans les rues, boivent des bières et des pekets tout en écoutant de la musique avant de finir dans le fameux carré. Un programme qui peut se faire dès aujourd’hui pour plusieurs raisons. On est jeudi soir, et Ajay Mitchell, enfant de la ville, a été sélectionné en NBA. Le Belge est un guard d’1m95 qui se démarque par son intelligence et sa capacité à scorer de plein de façons différentes. Ses capacités athlétiques ne sont pas hors du commun, mais il trouvera toujours une manière de mettre la balle dans le panier !

Les Knicks étaient en 38 et sont montés en 34 pour choper Kolek.

Devinez quelle franchise déteste les picks de Draft et vient de dealer pour drafter en place 38 ?

Le Thunder, qui sélectionne Ajay Mitchell !

Ajay Mitchell débarque au Oklahoma City Thunder, une franchise très compétitive et armée sur les postes du back-court … mais c’est un problème pour plus tard. Ce soir Ajay, célébrons, dansons sur du Fresh la Peufra, autre fierté de la ville. Allons manger à la friterie délicieuse au pied de la Montagne de Bueren, une gaufre à la cannelle en dessert, finissons complètement ivres à l’Orange Givrée avec à la clé une séance de photomaton dont nous nous souviendrons. Ecoutons les anecdotes de baptême et de chapis de nos amis. En bref, soyons heureux, soyons vivants, soyons liégeois ! Vive la Belgique !