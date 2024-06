Zaccharie Risacher portera le numéro 10 aux Atlanta Hawks

Après la Draft, l’une des questions que les gens se posent est de savoir quel numéro portera le dernier arrivant dans sa nouvelle franchise. A Atlanta, Zaccharie Risacher portera le numéro 10.

Comme à la JL Bourg, il n’y aura que des numéros 10 dans la team de Zacch. Le natif de Malaga a décidé de continuer sur la même voie et ne pas lâcher ce numéro qui semble lui porter chance. Le dernier à avoir porté ce numéro chez les Faucons ? Gorgui Dieng en 2022. Parmi ceux qui ont également eu l’honneur de porter ce numéro, on note également Mike Bibby, Tim Hardaway Jr., Randy Wittman, Maurice Cheeks, Mookie Blaylock ou encore les illustres Spencer Hawes, Jaylen Adams et Joel Przybilla. Un autre frenchy a d’ailleurs porté ce numéro à Atlanta, il s’agit de Johan Petro, en 2013.

Our 1⃣ will rock 1⃣0⃣ @Zacch_10 pic.twitter.com/3Fhb3DHeVG

— Atlanta Hawks (@ATLHawks) June 27, 2024

Le numéro 10 était également celui du daron Stéphane, que ce soit en club ou en Equipe de France. Le fiston semble avoir une legacy à perpétuer, et c’est ce qu’il entend bien faire sous le maillot des Hawks. En tout cas, le maillot frappé du patronyme de Zaccharie Risacher, 1er choix de la Draft NBA 2024 est déjà disponible sur la boutique en ligne des Hawks. A la rédaction, nous n’avons pas encore créé de cagnotte Leetchi pour que le rédacteur en chef, qui a couvert ses exploits toute la saison passée dans l’Ain, puisse s’offrir le maillot de son poulain. Il est l’heure.

