C’était annoncé par la plupart des observateurs, même si un léger doute subsistait néanmoins. Plus de doute désormais, le jeune ailier français Zaccharie Risacher a été sélectionné avec le premier choix de la Draft 2024, comme Victor Wembanyama il y a un an, et il découvrira donc la NBA avec la franchise des Atlanta Hawks !

C’est officiel. On y est. Wemby il y a un an, et donc Zaccharie Risacher cette année. Le basket français va bien merci pour lui, et offre à la NBA un nouveau joyau en la personne de Zacch, biberonné en 2023-24 par la JL Bourg et depuis toujours par Stéphane, papa ancien international et Sandrine, maman supergéniale. Ils étaient d’ailleurs là ce soir au moment de l’annonce du commissionner Adam Silver, tous les deux, accompagnés également de la petite sœur Aïnhoa, elle-aussi amenée à faire des merveilles tout bientôt. Zaccharie ? Il a illuminé Bourg-en-Bresse de son talent toute cette saison, a joué une finale d’EuroCup et est tombé avec les honneurs face aux terribles Monégasques en demi-finale du championnat. Et à titre personnel, il a étalé absolument toutes les compétences demandées à une future grande star, sur et en dehors du terrain.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 27, 2024

Ce sera donc à Atlanta, Géorgie, que Zaccharie débutera sa carrière NBA, avec des Hawks qui s’étaient d’ailleurs déplacé en nombre cette année à Bourg pour voir le Zacchos enfiler des paniers. Aux côtés – pour l’instant – du génial meneur Trae Young, du non moins doué Dejounte Murray, du Suisse Clint Capela ou du Serbe Bogdan Bogdanovic. Autant de joueurs qui ne sont pour autant pas assurés de rester mille ans avec les Hawks, franchise qui navigue dans le ventre mou depuis quelques années et qui va probablement vouloir capitaliser sur la présence de Zacch mais aussi celle de Jalen Johnson, autre très jeune ailier promis à un grand avenir. Pour les prochaines semaines en tout cas, il s’agira, déjà, de prendre ses marques dans ce Nouveau Monde, de jouer, peut-être, en Summer League au mois de juillet, avant de mettre sa plus belle perruque bleu-blanc-rouge pour supporter l’EDF à Paris… et de débuter son incroyable histoire en NBA. Mais quoiqu’il arrive désormais, Zaccharie Risacher possède quelque chose que très peu de gens possèdent, et il le mérite jusqu’à preuve du contraire : une étiquette de n°1 de la Draft.

Incroyable. Au boulot maintenant, mais profite un peu Zacch, tu peux.

Quelques highlights de Zaccharie Risacher :pic.twitter.com/XGeREfLHll

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 26, 2024