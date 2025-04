Le défi était immense, mais les Parisiens l’ont relevé, avec brio, comme souvent. Pour sa première participation à l’EuroLeague, le Paris Basket jouera les quarts de finale après son exploit d’hier soir à Madrid. La belle histoire continue.

Monaco – Barcelone, Paris – Fenerbahce.

Deux énormes affiches pour le basket français, deux équipes en quarts de finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes, on va pas se la jouer enquêteur mais ça doit bien faire quelque chose comme “longtemps” que ça n’était pas arrivé.

LE PARIS BASKET QUALIFIÉ POUR LES PLAYOFFS D’EUROLIGUE ! 🔥🇫🇷

Énorme victoire sur le parquet du Real Madrid (73-81) lors du play-in, magnifique qualif’ pour affronter le Fenerbahçe au tour suivant.

Décidément, cette soirée est magique 😍😍pic.twitter.com/j3TImbpdWL

Hier soir, les joueurs de Tiago Splitter n’ont pas “seulement” gagné à Madrid, contre l’un des clubs les plus légendaires du Vieux Continent, contre des joueurs grandement référencés (Campazzo, Tavares, Hezonja, Ibaka, Llull…), ils l’ont fait avec la manière, avec leur manière. Avec un TJ Shorts absolument phénoménal (23 points et 9 passes), avec un Nadir Hifi qui a fait honneur à son trophée de Rising Stars de la compétition (15 points), avec un duo Hayes / Ward décisif dans l’impact.

Rien à redire donc, et après un titre l’an passé en EuroCup les Parisiens passent les étapes à vitesse grand P, P comme Paris, et retrouveront en quarts un autre morceau, plus solide encore, le Fenerbahce de Nigel Hayes-Davis, qui partira favori dans cette série mais qui pourrait bien se prendre quelques volées de plombs par les snipers de la capitale.

Les quarts de finale se jouent au meilleur des cinq matchs et promettent au basket français quelques soirées de prestige. Hier soir Paris a été magique, au foot comme au basket, et ce beau printemps n’a probablement pas fini de nous rendre heureux.