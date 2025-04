En plein Playoffs, vous aurez donc l’occasion de découvrir l’une des affaires les plus sordides de l’histoire de la NBA. Le vestiaire des Washington Wizards va vous ouvrir ses portes, pour le meilleur et surtout pour le pire.

2009, saison de toutes les étrangetés dans le vestiaire des Wizards. JaVale McGee, Nick Young, Andray Blatche, DeShawn Stevenson, Javaris Crittenton et Gilbert Arenas partagent le même vestiaire, et on imagine que les discussions ne tournent pas autour de l’astrophysique ou de l’emploi de l’imparfait du subjonctif dans la poésie antique. On n’est pas dans le vestiaire me direz-vous, mais ce qu’il va se passer dans le groupe cette année-là entre dans l’histoire, avec une partie de cartes qui tourne mal.

Définitivement, cette saison 2009 porte le mot “gun” en épitaphe, et à jamais les noms de Gilbert Arenas et Javaris Crittenton seront accolés à cette affaire. Le premier a eu la chance d’avoir une vraie carrière et des dizaines d’heures de highlights retracent ses plus grandes perfs, le deuxième n’a pas eu le même destin et purge aujourd’hui une longue peine de prison. Leur point commun, cette partie de cartes, leur passion pour les armes, et une sale histoire qui sera donc très bientôt contée sur la plateforme qui fait Toudoum. Sortez le pop-corn.

What really went down between Gilbert Arenas and Javaris Crittenton? Unpack how a gambling dispute led to guns drawn in an NBA locker room.

Untold: Shooting Guards premieres May 6. pic.twitter.com/YYTzaRNCu6

— Netflix (@netflix) April 15, 2025