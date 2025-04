NBA Top 5 : Ja Morant n’est pas de ce monde

Dans ce Top 5 de la nuit, deux des joueurs les plus spectaculaires de la Ligue s’illustrent chacun dans leurs styles. Ja Morant avec une action extrêmement athlétique et Stephen Curry avec la magie de son cardio et de son shoot.

L’amitié franco-allemande s’arrête au play-in.

Il est tombé comme du n’importe quoi, on dirait la girafe qui s’emmêle les pattes.

Moses Moody était dans un bon mood.

Une action qu’un seul homme est capable de faire en NBA : Ja Morant !

Il faut un cardio incroyable pour défendre Stephen Wardell Curry.