Depuis le départ de Luka Doncic vers les Lakers en février, le GM des Mavs Nico Harrison est la cible privilégiée des fans des Mavs et globalement de tous les gens aimant le bonheur et la vie. Hier soir il est revenu sur l’évènement offcourt de l’année, et il a encore donné du grain à moudre à ses détracteurs…

C’était attendu, et on n’a pas été déçu.

Aux côtés du nouveau CEO des Mavs Rick Welts, Nico Harrison a donc donné une conférence de presse hier soir et il est largement revenu sur la seule actualité qui fait causer à Dallas depuis deux mois. Le General Manager le plus détesté de l’histoire du Texas y a de nouveau assumé ses choix, le gars était à deux doigts de parler d’éthique de travail.

Best of des meilleures phrases de Nico Harrison aujourd’hui.

Dans une conférence de presse où – s’il vous plaît – les micros et caméras ont été interdits 🤡🤡🤡 pic.twitter.com/BmsLkfW3RZ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 15, 2025



La défense fait gagner des titres, pourquoi pas, mais échanger le potentiel futur meilleur joueur de l’histoire de la franchise sans lui en faire part et en avançant des raisons douteuses ne fait pas gagner de points en amitié, Nico. L’occasion de rappeler, tiens, que notre stagiaire bien aimé s’était laissé aller à un joli poisson d’avril il y a deux semaines, et que toutes ses idées étaient… à peine plus biscornues que les vraies takes de Nico…

Nico Harrison fait-il tout pour que sa cote reste au plus bas ? Assurément. A-t-il besoin de tout ça pour que sa cote reste au plus bas ? Bien sûr que non. Toujours est-il que chacune de ses interventions est un + pour l’économie du pop-corn, c’est déjà ça.