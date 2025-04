Résumé NBA de la nuit : le Magic et les Warriors valident le billet pour les Playoffs

La première partie du Play-in tournament a livré son verdict avec les Warriors et le Magic qui valident le billet pour les Playoffs. Les Hawks et les Grizzlies devront eux passer par un second match.

Les résultats de la nuit

Magic – Hawks : 120-95 (stats)

– Hawks : 120-95 (stats) Warriors – Grizzlies : 121-116 (stats)

Ce qu’il faut retenir

La nuit des Français

Match discret de la part de Zaccharie Risacher, cadenassé comme les Hawks par le Magic.

Le highlight de la nuit

Incroyable impro de Ja Morant avec la planche…! 😳 pic.twitter.com/ebxPsppIW0

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 16, 2025

Le programme NBA de ce soir