Jimmy Butler et Stephen Curry ont guidé les Warriors : 75 points en duo !

Jimmy Butler et Stephen Curry, un duo impérial pour emmener les Warriors en Playoffs. L’un a été capital dans le jeu de percussion, les drives, pour provoquer des fautes. L’autre a eu des périodes de creux, mais s’offre les deux tirs décisifs qui envoient Golden State en postseason. Une association déjà majeure pour les Dubs !

Quel duo. Les Warriors ont mis leur destinée entre leurs mains, et c’est avec 38 points pour Jimmy Butler et 37 de Stephen Curry que les deux stars offensives de Golden State ont répondu à leurs coéquipiers, à leurs fans. Une performance combinée qui fera date dans l’histoire du Play-in, peut-être dans l’histoire des Dubs, qui sait.

Jimmy Butler : 38 points, 7 rebonds, 6 passes, 3 interceptions, 12/20 au tir et 12/18 aux lancers.

Stephen Curry : 37 points, 8 rebonds, 4 passes, 1 interception à 9/22 au tir, 6/13 de loin, 12/12 au lancers, les deux flèches du parking décisives.

Duo 🔵🟡 pic.twitter.com/L6tCBQPWz6

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 16, 2025

Si Jimmy Butler s’est tenu à son rythme durant l’ensemble du match, c’est à dire en perforant efficacement la défense des Grizzlies pour marquer ou provoquer des fautes, et en créant décalages et couloirs de passe pour des tirs ouverts à 3-points, ce n’est pas le cas de Stephen Curry. Dans le dur en deuxième mi-temps, aux prises avec une défense très rugueuse (parfois trop) de Memphis, le Chef s’est libéré de ses chaînes en fin de match. Inéluctable comme Thanos, avec deux énormes pralines à 3-points qui placent Golden State dans un fauteuil pour terminer la rencontre.

Stephen Curry was UNGUARDABLE in the #SoFiPlayIn:

🪣 37 points (6 3PM, 13-13 FTM)

🪣 15 in the 4th quarter

🪣 8 rebounds

🪣 4 assists

Chef helped the Warriors secure the #7 seed in the West! pic.twitter.com/2o3BnQNXSx

— NBA (@NBA) April 16, 2025

Il faudra assurément que ces deux là jouent à ce niveau en Playoffs pour que San Francisco se prenne à rêver. Ce sera difficile, Steve Kerr devra être créatif pour maximiser l’efficacité des utilisations de ses deux joueurs majeurs, mais c’est la condition primordiale pour que les Rockets vacillent. Ne pas faiblir quand le reste de l’effectif lâche un peu prise. Exemple parfait ce soir, chapeau messieurs.

BAY AREA… MEET PLAY-IN JIMMY.

🔥 38 points

🔥 7 rebounds

🔥 6 assists

🔥 3 steals@JimmyButler‘s highest-scoring game as a Warrior powers his team in the #SoFiPlayIn! pic.twitter.com/sAM0anEHjG

— NBA (@NBA) April 16, 2025