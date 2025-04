Battus cette nuit sur le parquet des Warriors, les Grizzlies vont devoir passer par un second match au Play-in pour espérer rejoindre les Playoffs. Ce sera vendredi soir, face au vainqueur de Kings – Mavs.

Memphis n’était qu’à une possession d’égaliser face aux Warriors mais les voilà condamnés à jouer leur saison sur un match, face aux Kings ou aux Mavs. Point positif pour les oursons, ce match aura lieu dans le Tennessee et leur antre de prédilection. Devant leur public, ils auront ainsi un avantage certain.

Attention tout de même car on a vu Ja Morant se faire mal à la cheville face aux Dubs. Si le meneur a été capable de finir la rencontre en serrant les dents, il faudra voir l’évolution de sa santé d’ici vendredi. Cette saison, les affrontements entre Memphis et son futur adversaire se sont bien passés. Les Grizzlies ont un bilan de 3-1 face aux Mavs et 2-1 face aux Kings, mais les effectifs des uns et des autres ont bien changé durant la saison. Il faudra tout donner pour rejoindre le Thunder en Playoffs.