Jimmy Butler a activé le mode “Playoffs Jimmy”

Ce fut dur mais les Warriors ont finalement décroché leur ticket pour les Playoffs NBA. Parmi les grands acteurs de la qualif’ ? Jimmy Butler. Que ce soit contre les Clippers lors de la dernière journée de régulière ou hier au play-in face aux Grizzlies, Butler était en mode “Playoffs Jimmy”. Ça promet pour la suite !

Depuis son arrivée aux Warriors à la trade deadline, Jimmy Butler a transformé l’équipe de Golden State pour en faire l’une des machines les plus redoutables de la Conférence Ouest. Mais les fans de la Baie de San Francisco n’avaient pas encore eu l’occasion de vraiment découvrir “Playoffs Jimmy”… jusqu’à ces derniers jours.

30 points, 9 passes vs Clippers, à 12/20 au tir et 6/9 aux LF

38 points, 7 rebonds, 6 passes et 3 steals vs Grizzlies, à 12/20 au tir dont 12/18 aux LF

Jimmy Butler n’avait jamais atteint la barre des 30 points sous le maillot des Warriors lors de ses 29 premiers matchs, il l’a fait deux fois de suite avec une place en Playoffs en jeu.

BAY AREA… MEET PLAY-IN JIMMY.

🔥 38 points

🔥 7 rebounds

🔥 6 assists

🔥 3 steals@JimmyButler‘s highest-scoring game as a Warrior powers his team in the #SoFiPlayIn! pic.twitter.com/sAM0anEHjG

— NBA (@NBA) April 16, 2025

Si Butler assure depuis toujours qu’il n’y a pas de mode “Playoffs Jimmy”, il y a des signes qui ne trompent pas.

Comme on a pu le voir face aux Grizzlies hier, son agressivité offensive est décuplée, et cela se traduit notamment par… 18 lancers-francs tentés dans le même match (malgré un bobo à la cuisse au match précédent). Il fallait bien ça pour Golden State sachant que Stephen Curry a eu un peu de mal à se mettre en route avant son énorme finish.

Une agressivité offensive à laquelle il faut ajouter une très grosse intensité en défense, symbolisée par ses trois interceptions mais tellement plus encore. Jimmy Butler, c’est le genre de mec à commencer le match sur un géant comme Zach Edey (23 centimètres de plus), pour ensuite aller se coltiner un meneur star comme Ja Morant.

“C’est le two-way player ultime. Il est tellement solide physiquement, rapide latéralement, il anticipe et lit bien les choses. Jimmy est un grand défenseur […] Comme Steph (Curry), Jimmy ne possède pas que les skills, mais aussi une force de caractère, il n’a peur de rien et croit énormément en lui.” – Steve Kerr, coach des Warriors

La polyvalence ++ du bonhomme et sa capacité à faire les big plays nécessaires pour faire basculer un match sont autant d’éléments qui caractérisent “Playoffs Jimmy”. Quand vous le voyez exulter après un gros and-1 ou une action décisive, vous savez que “Playoffs Jimmy” est arrivé.

Pendant cinq ans, les fans du Miami Heat ont vibré à travers cette version-là de Jimmy Butler au printemps, avec notamment deux participations aux Finales NBA à la clé. C’est désormais au tour des Warriors d’apprécier le phénomène.

Jusqu’au mois de juin ?

Source déclaration : NBA

PLAYOFF JIMMY IS BACK‼️

The Warriors will face the Rockets in the first round of the playoffs 🍿 pic.twitter.com/ZiyWD8kKjf

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) April 16, 2025

