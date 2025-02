Avec leur victoire cette nuit à Houston, les Warriors affichent désormais un bilan de trois victoires en quatre matchs depuis l’arrivée de Jimmy Butler. Pour Draymond Green, c’est indiscutable : la nouvelle recrue de Golden State change tout !

“C’est le jour et la nuit.”

Jamais le dernier pour dire ce qu’il pense, Draymond a salué l’impact de Jimmy Butler après la nouvelle victoire des Warriors cette nuit face aux Rockets. Une victoire dans laquelle Butler a terminé avec 19 points, 8 rebonds et 4 passes, surfant ainsi sur sa belle dynamique californienne (21 points, 7 rebonds, 5 passes et plus d’une interception de moyenne en quatre matchs).

“Il change le visage d’une franchise”, a déclaré Green après la victoire à Houston. “C’est ce qu’il a fait partout où il est passé et il est en train de revitaliser ce qu’on a ici. L’équipe croit en elle depuis qu’il est arrivé, c’est le jour et la nuit par rapport à avant.”

Les Warriors sont-ils de retour ? C’est encore un peu tôt pour le dire, mais les vibes sont excellentes dans la Baie de San Francisco.

Avec Jimmy Butler, Golden State a battu Chicago (pas un exploit), les Bucks sans Giannis Antetokounmpo (pas un exploit non plus), et les Rockets (sans Fred VanVleet) chez eux. La seule défaite, c’était contre des Mavs limités mais portés par un énorme Kyrie Irving.

Ce bon bilan de 3-1, qui demande confirmation au vu du niveau des adversaires, suffit à Golden State pour prendre conscience que la franchise a fait le bon choix en recrutant Butler à la deadline.

“On a laissé échapper un match l’autre soir, mais ce soir, on aurait perdu (sans Jimmy Butler). Avoir un gars comme lui change tout pour nous.” – Draymond Green

Revigoré par son arrivée aux Warriors, Jimmy Butler apporte sa polyvalence des deux côtés du terrain, sa capacité à mettre la pression sur la défense adverse en provoquant des lancers-francs (40 en quatre matchs), et une belle solution offensive aux côtés de Stephen Curry lors des fins de matchs serrées. Tout ça avec l’intensité qu’il avait perdue lors des dernières semaines à Miami.

Bref, “un joueur fantastique” pour reprendre les mots de Steve Kerr.

Source déclarations : ESPN

