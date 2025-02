Les Mavericks ont eu chaud face aux Warriors, mais ils ont pu compter sur un Kyrie Irving des grands soirs pour ramener la victoire.

Dans le contexte que l’on connaît tous à Dallas, toutes les victoires sont bonnes à prendre. Encore plus après la terrible désillusion subie, il y a quelques jours, à cause de ce shoot dévastateur de DeMar DeMarozan.

Pour éviter qu’un tel scénario ne se produise à nouveau, un joueur a dû sortir le costume des grands soirs : Kyrie Irving.

Kaï n’a pas peur de prendre ses responsabilités et il l’a prouvé ce soir avec un match XXL : 42 points, 7 rebonds à 15/25 au tir.

Au-delà des stats, là où il a pesé, c’est en défense et surtout sur la toute dernière action du match.

Alors que les Warriors ont l’occasion de s’imposer, Uncle Drew se met sur la route de Jimmy Butler et parvient à obtenir un passage en force.

Kyrie Irving scored 42 PTS tonight…

And took this CRUCIAL charge in the closing seconds to help seal the @dallasmavs 4-point win! pic.twitter.com/NDOixj5T00

— NBA (@NBA) February 13, 2025

Une dernière action décisive qui scelle le sort de la rencontre et qui permet aux fans des Mavs de retrouver un peu le sourire même si la route est encore longue.

Alors si vous avez ce match, voici tous les highlights de Kyrie Irving lors de cette rencontre. À consommer sans modération.

KYRIE IRVING WAS SENSATIONAL TONIGHT…

⭐️ 42 PTS

⭐️ 7 REB

⭐️ 7 3PM

⭐️ 15-25 FGM (60.0%)

… Leading the @dallasmavs to the thrilling win over Golden State! pic.twitter.com/XE7sOZTM4i

— NBA (@NBA) February 13, 2025

Source texte : X / NBA