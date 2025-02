Jamal Murray s’offre un record en carrière (55 points) face aux Blazers

En feu total, Jamal Murray s’est offert un nouveau record en carrière aux points (55 points) pour aider les Nuggets à dominer les Blazers cette nuit.

En difficulté sur le début de saison, Jamal Murray est en train de véritablement retrouver toutes ses sensations. Cette nuit, le meneur canadien des Nuggets a été INJOUABLE pour une défense des Blazers qui n’a pu que constater les dégâts.

Inarrêtable d’entrée de jeu et très adroit de loin, Murray était déjà à 30 points à la pause.. Moins adroit au retour des vestiaires, il a tout de même trouvé le moyen de cook ses adversaires directs pour porter Denver à la victoire. La feuille de stats est bien remplie : 55 points, 4 rebonds, 5 passes, 2 interceptions, le tout à 20/36 au tir, dont 7/15 de loin.

C’est tout simplement un nouveau record en carrière aux points pour Jamal Murray, le dernier était de 50 points et il remontait à un match contre les Cavs en 2021. 4 ans plus tard, le meneur remonte tout en haut d’un col des Rocheuses pour frapper Portland. Sa forme récente doit donner de belles ambitions aux fans du Colorado, quand on sait toute la différence que Murray peut faire quand il est en confiance, aux côtés d’un Nikola Jokic toujours aussi dominant.

Jamal Murray took his scoring mile high tonight!

🗻 55 PTS (career-high)

🗻 4 REB

🗻 5 AST

🗻 2 STL

🗻 7 3PM

He becomes the FIRST player in Nuggets franchise history to record 55+ PTS, 5+ AST, & 5+ 3PM in a single game! pic.twitter.com/EmdhPlKGjA

— NBA (@NBA) February 13, 2025

En conférence de presse, Michael Malone a bien entendu loué son meneur. Des propos rapportés par Ryan Blackburn.

Michael Malone on Jamal Murray:

“As a coach, when you’re watching one of your players have that kind of game, you’re just so proud of him and happy for him.”

“Tonight was his best game ever from a numbers standpoint.”

— Ryan Blackburn (@NBABlackburn) February 13, 2025

“En tant qu’entraîneur, quand vous regardez un de vos joueurs faire ce genre de match, vous êtes juste si fier de lui et heureux pour lui.”

