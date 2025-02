Pour sa deuxième sortie sous les couleurs des Lakers, Luka Doncic a connu sa première défaite face à la terrifiante (non) équipe du Jazz, 131-119

Après un premier duel, il y a deux jours, Lakers et Jazz remettaient le couvert, cette fois-ci en direct de Salt Lake City. De retour dans leurs montagnes, les Mormons ont trouvé un nouveau souffle puisqu’ils ont totalement asphyxier les Angelinos.

Pour faire simple, il n’y a quasiment pas eu de match entre les deux équipes.

LeBron James et Luka Doncic n’ont pas brillé puisqu’aucun joueur n’a dépassé la barre des 20 points tout comme Austin Reaves qui s’est complètement trouvé avec certes 15 points, mais surtout un horrible 4/15 au tir.

Il devient tout de suite difficile de gagner un match de basket quand on n’arrive pas à mettre la balle orange dans le panier.

Vous voulez un scoop qui n’en est pas un ? Jouer au basket-ball sans avoir d’intérieur, c’est plutôt compliqué. Dit autrement, avoir une rotation sur le poste 5 Jaxson Hayes / Alex Len, ce n’est clairement pas l’idée du siècle.

Par contre, le trio Lauri Markannen, John Collins et Walker Kessler avec 65 points à eux trois. Si on ajoute à ça les 21 points de Jordan Clarkson et le 20 points, 10 passes de Keyonte George, on peut déjà commencer par mettre le doigt sur les problèmes défensifs des Lakers.

Autre point, Alex Len a donc fait ses grands débuts avec Los Angeles. Pour fêter ça, il n’a pas été transcendant. Est-ce que c’est une surprise pour autant ? Absolument pas.

The Lakers have been outscored by 19 points in the 14 minutes Alex Len has played tonight.

— Jovan Buha (@jovanbuha) February 13, 2025

Pour finir une petite stat qui veut dire beaucoup : Bronny James a fini avec le meilleur +/- de l’équipe avec +10. Est-ce qu’il faut en dire plus ? On ne pense pas.

BRONNY JAMES TONIGHT:

9 PTS

1 AST

2 3PM

3-4 FG

+10

IN JUST 8 MINUTES 🔥🔥🔥pic.twitter.com/U1zMaXb7bT

— BronMuse (@BronMuse) February 13, 2025