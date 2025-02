C’était évidemment le main event de la nuit, indépendamment du manque de piquant de l’affiche : les grands débuts de Luka Doncic avec les Lakers, face au Jazz. Rien d’exceptionnel au final, si ce n’est l’un des visages de la NBA qui a officiellement joué avec celui qui la représente depuis 20 ans.

C’était le moment que tout le monde attendait. Le nouveau Golden Boy de Los Angeles, sous ses nouvelles couleurs, plaisantant avec le Roi actuel d’Hollywood. Beaucoup trop de hype sur le même parquet.

Un (nouvel) homme en mission ! 🟣🟡 pic.twitter.com/TMjQLWZK46

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 11, 2025



Un match suffisamment historique d’ailleurs pour faire se déplacer quelques légendes, et parmi elles l’un de ceux qui ont ouvert les portes aux basketteurs européens en NBA et au passage ancien coéquipier de Luka à Dallas : Monsieur Dirk Nowitzki.

Dirk Nowitzki est présent pour voir la première de Luka Doncic à Los Angeles !!! 🥹 pic.twitter.com/tKeuQ1BD4b

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 11, 2025

Luka Doncic annoncé en dernier dans le 5 majeur des Lakers.

Je crois que la crypto. com est prête !!! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/Q4oGNtMWrz

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 11, 2025



Les deux premiers méfaits de Luka sous son nouveau maillot ? Passe lobée pour un intérieur et stepback à 3-points, c’est bon, on ne nous a pas menti sur la marchandise. Luka ne court pas mais Luka est Luka.

La première action de Luka sous le maillot de L.A ?

Un lob parfait pour Jaxson Hayes ! 😌pic.twitter.com/oHqK7cTnFQ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 11, 2025

LE PREMIER PANIER DE LUKA DONCIC AUX LAKERS !!!

SON CLASSIQUE 🔥🎯 pic.twitter.com/vvuac6Pw4N

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 11, 2025



Le duo avec LeBron James fonctionne bien, les deux savent que des milliers de caméras sont braquées sur eux et s’en amusent la plupart du temps, et sur le terrain c’est l’enfer sur Terre pour une défense avec deux hommes capables de faire autant de différences individuellement. Gabe Vincent, Rui Hachimura, Austin Reaves et Jaxson Hayes s’éclatent, mais c’est bien le mimétisme entre LBJ et LD qui fait le buzz sur ce premier match…

L’enfer. pic.twitter.com/sXLnQ6Mzx4

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 11, 2025



Au final on aura vu un Luka Doncic honnêtement quasi hors de forme, mais c’est le deal et il faudra quelques semaines avant de le retrouver avec la plénitude de ses moyens. Sur ce qu’on a vu rien de bien nouveau, simplement la promesse de soirées complètement folles avec, réunis sous le même maillot, deux extraterrestres du basket mondial…

14 points à 5/14 au tir

7/7 aux lancers

5 rebonds

4 passes

Un manque de rythme évident mais on était pas venu pour le voir taper le record du 100 mètres.

L’ère Luka Doncic à Los Angeles est officiellement ouverte 🥹 pic.twitter.com/KN11jNurQW

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 11, 2025