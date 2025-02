Après avoir été brinquebalé tel une valise perdue entre plusieurs aéroports, Sidy Cissoko s’est enfin posé, à Portland, avec l’équipe du Rip City Remix (G League). Premier match cette nuit pour l’ancien joueur des Spurs, et première belle perf !

Après avoir été transféré à Sacramento dans l’échange ayant envoyé De’Aaron Fox chez les Spurs, Sidy Cissoko avait été bazardé à Washington. Youpi, un projet jeune avec deux autres français, on se disait alors que Sidy s’en sortait bien… jusqu’à ce qu’il soit coupé par les Wizards. Tout est bien qui se poursuit bien, les Blazers l’ont finalement signé en two-way contract, ce qui signifie qu’il évoluera principalement avec la franchise de G League affiliée aux Blazers – le Rip City Remix – tout en étant disponible en NBA si Chauncey Billups fait appel à lui.

Aux côtés de Rayan Rupert notamment, Sidy s’offre ici une vraie chance de repartir de l’avant après deux premières saisons frustrantes dans la Grande Ligue, et même si le chemin sera évidemment bien long, ses débuts ont été très encourageants cette nuit sous ses nouvelles couleurs !

Sidy Cissoko, à peine arrivé, déjà performant !

22/5/7 et 4 steals à 7/8 aux tirs dont un parfait 5/5 à 3 points

Meilleur +/- de l’équipe à +40 (‼️) dans une win de 20 du RipCity Remix

pic.twitter.com/xLXNFpUkSI

— Blazers France (@BlazersFr) February 11, 2025



Un gros gros match pour débuter dans le Nord-Ouest, ça met de bonne humeur et ça laisse augurer une fin d’hiver plus moelleuse que son début, en tout cas avec la certitude de terminer l’exercice dans la même ville, plutôt confort quand on a connu les deux derniers jours que Sidy a connu.

Pour la NBA on verra, mais le Français a trouvé un pied à terre et semble déjà s’éclater dans sa nouvelle vie, c’est tout ce qu’on lui souhaitait.