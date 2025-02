Les Knicks tapent les Hawks après un match fou ! (149-148 a.p.)

On en a vu des caisses de matchs, cette saison… et pourtant, peu arrivent à nous faire vibrer autant que n’a réussi à le faire ce Knicks – Hawks au Madison Square Garden. D’un Karl-Anthony Towns impérial (44 points) à une équipe d’Atlanta toute proche de prendre un gros succès, il y a beaucoup de choses à dire. Accrochez-vous !

La régalade ! Une rencontre enjouée, qu’on ne voit pas toutes les nuits sur nos écrans. Avant de prendre quelques jours de repos où de s’envoler – pour certains – direction la Californie pour le All-Star Weekend, Knicks et Hawks nous ont gratifié d’un match énorme. À commencer par la performance individuelle de Karl-Anthony Towns, visiblement pas rassasié par ses 40 points inscrits hier soir contre Indiana. Pour la première fois de sa carrière, le Chat colle 40 unités ou plus sur deux matchs de suite. Ce soir ? 44 points, 10 rebonds, 3 passes, 2 interceptions à 14/25 au tir.

Elite company.

Karl-Anthony Towns has recorded 40+ points in consecutive games joining Bernard King, Patrick Ewing, Carmelo Anthony and Jalen Brunson as the only Knicks to record 40+ points in back-to-back games. pic.twitter.com/9OkqEZBIft

— NEW YORK KNICKS (@nyknicks) February 13, 2025

Un monstre qui a principalement construit son exploit dans les trois premiers quart-temps, bien trop imposant pour la raquette des Hawks. Malgré le carton de l’intérieur des Knicks, Atlanta s’accroche grâce à Onyeka Okongwu, un bon Zaccharie Risacher (16 points), Dyson Daniels… et l’inévitable Trae Young, qui termine la rencontre à 38 points et 19 passes décisives. Il a néanmoins manqué son dernier geste pour la gagne en overtime, devant ressortir le ballon pour Georges Niang qui ratera de peu son tir à 3-points décisif.

Quel gamin 😭😭😭pic.twitter.com/TX2DKcTaDg

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 13, 2025

Une prolongation qui n’aurait pas, d’un point de vue logique, arriver. Car les Bockers menaient de six points à 10 secondes de la fin, avant que Niang ne réduise la marque à 3 unités d’écart sur une ficelle longue distance et que Towns ne foire complètement sa remise en jeu. Avec pour conséquence deux lancers francs gratuits offerts à Dyson Daniels. Premier réussi, deuxième raté… et rebond récupéré par Atlanta, qui va aboutir à de nouveaux lancers, cette fois pour Trae Young. Qui ne manquera pas et offrira 5 minutes de plus à un Madison Square Garden chauffé à blanc.

HAWKS SCORED 6 POINTS IN 7 SECONDS TO FORCE OT VS. KNICKS 🤯

WOW. pic.twitter.com/iS3LrkPdh7

— Bleacher Report (@BleacherReport) February 13, 2025

En prolongation, c’est Jalen Brunson qui prend le commandement du jeu, Towns n’est quasiment plus visé par les actions des Knicks. Le meneur inscrit le tir de la gagne, à 11 secondes du terme. Un jumper à mi-distance, pourtant bien défendu par Daniels. Mais voyez-vous, on parle ici de Brunson, un grand joueur qu’une bonne défense n’arrête pas facilement.

JALEN BRUNSON GO-AHEAD JUMPER WINS IT FOR NEW YORK 🗽

WHAT A FINISH IN OVERTIME! pic.twitter.com/iNxChjuGGA

— NBA (@NBA) February 13, 2025

Les Knicks l’emportent donc 149-148, dans ce qui est pour l’instant le match le plus prolifique de la saison sur le plan du scoring. Les absences de Mitchell Robinson et OG Anunoby ont forcé Tom Thibodeau à faire ce qu’il savait faire de mieux : donner énormément de minutes à ses titulaires, à tel point que le banc cumule moins de minutes que 3 des 5 joueurs titulaires de New York !

Pour les Hawks, frustrante défaite mais le rendez-vous dans la Big Apple était noté, il n’est pas passé loin d’être réussi. Ce groupe est encore capable de surprendre malgré le contexte plutôt mauvais (blessures, transferts) autour de la franchise. Direction les (courtes) vacances avant la dernière ligne droite, qui mènera (ou pas) aux Playoffs !