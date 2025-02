Le Thunder foudroie le Heat après un quatrième quart-temps monstrueux (115-101)

D’abord à côté de leurs pompes, les joueurs du Thunder ont relevé la tête face au Heat pour claquer l’un des quarts temps les plus impressionnants de la saison : 32-8, avec un 24-0 pour entamer la période ! Face à l’orage, Miami n’a rien pu faire. Quand Oklahoma City s’y met, Oklahoma City gagne.

Il n’y a que peu à dire des trois premiers quart-temps du Thunder, contre le Heat. Rencontre à domicile, mais rien n’y fait : les hommes de Mark Daigneault ont la tête dans le seau, ça ne joue pas bien, pas ensemble, les tirs ne rentrent pas comme d’habitude et alors en défense, c’est portes ouvertes. Miami se régale, et on se dirige alors vers une défaite aux allures de All-Star break anticipé.

Reste que ce Thunder est la meilleure équipe de la ligue. Et la meilleure équipe de la ligue, c’est un groupe capable de retourner une situation même si elle paraît désespérée. Ne tirons pas sur l’ambulance, le match n’était pas perdu, mais avec une telle attitude, disons qu’il était très loin d’être gagné. Pourtant, c’est une équipe d’un tout autre niveau qui va entamer le 4e quart, bien mise sur les rails par Shai Gilgeous-Alexander et Luguentz Dort qui ont bonifié les tirs rentrés par Jalen Williams en fin du quart-temps précédent.

The run 🏃 https://t.co/450OXsrcsy pic.twitter.com/lrfCT4ei87

— OKC THUNDER (@okcthunder) February 13, 2025

À compter de ce moment, la rencontre est à sens unique. Run de 24-0, le Thunder écrase tout simplement son adversaire qui n’arrive pas à marquer pendant… plus de 5 minutes. Quand le chemin du panier est enfin retrouvé par Miami, le mal est déjà fatal : OKC compte 15 pions d’avance, et le momentum ne peut être plus en faveur des locaux.

Ce que l’on note de ce match, c’est la capacité de réaction énorme de la bande de SGA. Sortir un tel quatrième quart, tellement à l’opposé du reste de la prestation… c’est la marque d’une grande équipe. Qui montre qu’elle est dangereuse même quand rien ne permet de le prédire. Un très bon point qu’il faudra retenir lorsque les Playoffs se présenteront.

🫡 pic.twitter.com/TioNJhmmbg

— OKC THUNDER (@okcthunder) February 13, 2025