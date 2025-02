Les highlights de Karl-Anthony Towns (44 points) face aux Hawks

Alors que les Knicks ont dû s’arracher en prolongation pour vaincre les Hawks dans le thriller du jour, New York peut encore dire un grand merci à Karl-Anthony Towns, qui a régalé avec 44 points.

Déjà auteur d’un match de titan la veille face aux Pacers, Karl-Anthony Towns n’a visiblement pas trop souffert de la fatigue face aux Hawks. Le pivot dominicain a offert une nouvelle prestation majuscule avec 44 points et 10 rebonds pour porter les Knicks. 84 points en deux jours.. ça va on est bien. Si Jalen Brunson reste le héros du jour pour son apport dans le money time et en prolongation, il ne faut pas oublier le chantier qu’avait fait KAT avant cela.

Towns a été le patron des siens sur les trois premiers quarts-temps avec 39 points avant même le début du dernier acte. Moins impliqué offensivement par la suite, il a laissé Brunson finir le boulot dans un match sous oxygène. Si les 7 ballons perdus font tache, ils sont bien compensés par l’adresse létale du pivot, qui a shooté à 56% cette nuit dont un magnifique 7/10 à 3-points.

C’est un nouveau gros match dans le sac de Karl-Anthony Towns, qui réalise l’une des saisons les plus abouties de sa carrière à Manhattan. Titulaire pour le All-Star Game et en course pour une place dans une All-NBA Team, l’intérieur doit donner bien des regrets à des Wolves qui eux se battent pour atteindre le Top 6 à l’Ouest.