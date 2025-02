Les 30 équipes NBA étaient sur le front la nuit dernière, autant vous dire qu’on n’a pas eu le temps de s’ennuyer donc voici tout ce qu’il ne fallait pas rater !

Les résultats de la nuit

Celtics – Spurs : 116-103 (stats)

Magic – Hornets : 102-86 (stats)

Wizards – Pacers : 130-134 (stats)

Knicks – Hawks : 149-148 (stats)

Nets – Sixers : 100-96 (stats)

Raptors – Cavs : 108-131 (stats)

Wolves – Bucks : 101-103 (stats)

Bulls – Pistons : 110-128 (stats)

Thunder – Heat : 115-101 (stats)

Pelicans – Kings : 111-119 (stats)

Rockets – Suns : 119-111 (stats)

Jazz – Lakers : 131-119 (stats)

Nuggets – Blazers : 132-121 (stats)

Mavs – Warriors : 111-107 (stats)

Clippers – Grizzlies : 128-114 (stats)

Ce qu’il faut retenir

La nuit des Français

Victor Wembanyama : Bien trop seul, Victor Wembanyama n’a pas pu faire grand chose face aux Celtics et finit “seulement” à 17 points et 13 passes.

Bilal Coulibaly : Soirée compliquée pour Bilal avec 3 points à 1/8, mais il a pu contribué tout de même avec 5 rebonds et 8 passes.

Alexandre Sarr : Alexandre Sarr faisait son retour au jeu avec deux semaines d’absence. Un retour tranquille avec 9 points et 6 rebonds.

Zaccharie Risacher : Belle copie de Zaccharie Risacher à 16 points et 6/11 au tir. Dommage qu’il n’y a pas eu la victoire au bout.

Guerschon Yabusele : Dans le marasme de Philadelphie, Guerschon Yabusele a eu du mal à se démarquer comme en témoignent ses cinq points face aux Nets.

Tidjane Salaün : Petite alerte au doigt pour Tidjane Salaün, mais il a tout de même joué 20 minutes face au Magic.

Rudy Gobert : 20 points et 14 rebonds pour Rudy Gobert, mais ce fut insuffisant pour renverser les Bucks.

Nicolas Batum : Soirée compliquée pour Batman avec 3 points et 3 rebonds à 1/4 au tir.

Le highlight de la nuit

Norman Powell split through 3 defenders for this slam

— NBA TV (@NBATV) February 13, 2025

Les classements NBA

Les résultats en TTFL

