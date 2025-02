Encore auteur d’un gros match cette nuit face aux Blazers, Nikola Jokic a reçu des éloges XXL de la part de son coach, Michael Malone.

26 points, 15 rebonds et 10 passes, un match incroyable pour 99% des joueurs NBA, mais seulement un jeudi au travail pour Nikola Jokic. Le pivot serbe réalise une nouvelle saison de titan avec 29,8 points, 12,6 rebonds et 10,2 passes de moyenne. Un triple-double de moyenne qui pourrait lui permettre de rejoindre Oscar Robertson et Russell Westbrook dans l’histoire de la Ligue.

Favori avec Shai Gilgeous-Alexander pour le titre de MVP 2025, Nikola Jokic n’en finit plus d’éblouir son coach, Michael Malone. Ce dernier, souvent dithyrambique sur le cas de son joueur, en a remis une couche cette nuit. Des propos rapportés par DNVR Nuggets.

Michael Malone on Nikola Jokic: “There are really good players in this league. There’s one great player in my eyes.”

“We are witnessing history every single night.” pic.twitter.com/TrEAkBsvfV

— DNVR Nuggets (@DNVR_Nuggets) February 13, 2025

“Il y a beaucoup de bons joueurs dans cette Ligue, mais il y a un grand joueur à mes yeux. Ce que fait Nikola Jokic, être Top 3 aux points, aux rebonds et aux passes, Top 5 aux interceptions, l’efficacité est juste incroyable. Et Ryan [Saunders, son assistant, ndlr] me dit toujours dès que je sors d’ici : “Oh Nikola a encore marqué 40 points ce soir, oh encore un triple-double en trois quart-temps..” “Nikola est incroyable, je ne sais juste pas quoi dire d’autre. Ce gars est juste incroyable. Et le plus dingue quand on le côtoie, c’est qu’il ne veut pas et qu’il s’en fiche des éloges.” “Je sais que vous le faites, mais s’il vous plait, ne prenez jamais Nikola Jokic pour acquis, jamais. Nous sommes témoins de l’histoire chaque soir. Je me sens chanceux de pouvoir le coacher depuis 10 ans.”

