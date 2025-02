La nuit des Français en NBA : Rudy Gobert à 20 points et 14 rebonds… dans la défaite

Beaucoup de Français sur les parquets en NBA cette nuit, et ce sont Zaccharie Risacher et Rudy Gobert qui s’en sortent le mieux… malgré la défaite de leurs équipes. On fait le point !

Les résultats de la nuit

Celtics – Spurs : 116-103 (stats)

Magic – Hornets : 102-86 (stats)

Wizards – Pacers : 130-134 (stats)

Knicks – Hawks : 149-148 (stats)

Nets – Sixers : 100-96 (stats)

Raptors – Cavs : 108-131 (stats)

Wolves – Bucks : 101-103 (stats)

Bulls – Pistons : 110-128 (stats)

Thunder – Heat : 115-101 (stats)

Pelicans – Kings : 111-119 (stats)

Rockets – Suns : 119-111 (stats)

Jazz – Lakers : 131-119 (stats)

Nuggets – Blazers : 132-121 (stats)

Mavs – Warriors : 111-107 (stats)

Clippers – Grizzlies : 128-114 (stats)

Victor Wembanyama

17 points, 13 rebonds, 4 passes, 2 contre à 7/16 au tir dont 1/6 de loin pour un Wemby qui n’a pas su mieux faire que son équipe sur le plan de l’adresse extérieure. Face à des Celtics qui ont pris un clair ascendant dès le début du match, ça s’est avéré… compliqué.

Bilal Coulibaly

Match très difficile pour Bilal Coulibaly, qui, malgré la prestation globale très correcte des Wizards, n’a jamais trouvé son rythme au tir. 3 points à 1/8, mais 5 rebonds et 8 passes pour aider les copains. C’est ce qu’on retient.

Alexandre Sarr

Retour au jeu en douceur pour Alexandre Sarr. 9 points, 6 passes avec néanmoins un pourcentage très moyen : 3/13.

Zaccharie Risacher

LE Français de la soirée. 16 points, 2 rebonds, 1 passe, 1 interception, 1 contre à 6/11 au tir. Le 1er choix de Draft s’est bien illustré dans Madison Squarer Garden de feu. Il a même eu droit à quelques secondes de jeu lors du moment crucial de la prolongation, signe de la confiance accordée par Quin Snyder.

Guerschon Yabusele

Philadelphie battu par les Nets, Podcast P dans ses oeuvres avec deux points. Guerschon Yabusele s’en sort mieux que le contrat le plus fat de son équipe, avec 5 unités, 2 rebonds, 1 passe à 2/5 au tir.

Tidjane Salaün

3 points, 3 rebonds, 1 blessure au doigt. La poisse, ça fait chier.

Rudy Gobert

20 points, 14 rebonds, 4 passes, 1 interception et 1 contre pour Rudy Gobert, qui signe l’un des meilleurs matchs de sa saison. Bravo la Gob’, manquait juste la victoire !

Nicolas Batum

3 points, 3 rebonds, 1 interception et la victoire contre les Clippers. Du Nicolas Batum dans le texte, ça fonctionne.

