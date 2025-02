Saison terminée pour Herb Jones (Pelicans), opéré de l’épaule

Blessé à l’épaule depuis un mois, Herb Jones a été opéré avec succès ces dernières heures. Les Pelicans ont annoncé dans la foulée que la saison de leur ailier était terminée.

Saison compliquée pour Herb Jones dans le Bayou. Si le joueur reste un élément indispensable pour Willie Green, notamment avec son apport défensif, les blessures ne l’ont pas épargné, ni lui ni les autres Pelicans au passage.

Avec seulement 20 matchs disputés cette année, Jones va boucler (et de loin) sa saison la plus courte en carrière. Alors que les Pelicans ne jouent absolument plus rien d’ici avril (derniers de l’Ouest avec 12 victoires et 42 défaites), le joueur a profité de cette fin de saison en roue libre pour se faire opérer, avec l’espoir de revenir comme neuf par la suite. La franchise a annoncé que son joueur ne reviendrait pas sur les parquets pour l’exercice en cours, ne donnant pas de détails supplémentaire sur la durée de sa convalescence. En espérant aucune rechute, on devrait probablement le voir en tenue pour la reprise de la prochaine saison, dans 8 mois maintenant.

Herb Jones undergoes successful surgeryhttps://t.co/Rry75YXrRS

— New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) February 12, 2025

Défenseur élite et dans le viseur de nombreuses équipes cette saison, Herb Jones tournait à 10 points, 4 rebonds, 3 passes et quasiment deux interceptions de moyenne cette saison avant son opération.

Source texte : New Orleans Pelicans