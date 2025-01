Herb Jones (Pelicans) blessé à l’épaule et absent indéfiniment !

Les fans des Pelicans n’ont décidément pas droit au bonheur ! Déjà fauché par les blessures cette saison, NOLA vient de perdre Herb Jones pour un bobo à l’épaule. Le solide ailier est forfait jusqu’à nouvel ordre.

Les blessures chez les Pelicans, il faudra sans doute en faire un documentaire un jour, tant l’équipe de Louisiane semble maudite. Difficile en effet de tenir son rang dans sa Conférence quand la moitié de l’équipe doit aller à l’infirmerie. Cette saison ne fait pas exception avec les blessures multiples des Zion Williamson, Trey Murphy, Brandon Ingram ou encore Jose Alvarado. De quoi détruire toute compétitivité à NOLA, actuellement dernière équipe de sa Conférence avec seulement 7 victoires pour 31 défaites.

Le retour récent de Zion avait apporté un peu de bonheur aux fans, mais la dose de mauvaises nouvelles n’a pas tardé à revenir. Il y a d’abord eu la suspension de ce même Zion pour un match à cause de ses retards. Paye ton leader. Et puis il y a eu l’annonce de la blessure de Herb Jones, toujours via ESPN. Celui qui a déjà manqué 18 matchs cette saison va devoir reprendre un abonnement à l’infirmerie. Blessé à l’épaule, il est forfait indéfiniment. Aucune date de retour n’est pour le moment donnée.

Les Pelicans ne seront donc jamais tranquilles…

C’est évidemment un gros coup dur pour Willie Green et les siens, qui perdent là le meilleur défenseur de l’équipe. Le joueur qui s’occupe du meilleur scoreur adverse chaque soir. Cette blessure devrait aussi calmer un peu les ardeurs des prétendants de Jones. Alors que son équipe coule à l’Ouest, ce bon Herb a vu son nom revenir dans pas mal de rumeurs de trade. Pas sûr que les équipes intéressées voudront se saigner s’il doit passer un peu de temps à l’infirmerie avant d’être opérationnel.

