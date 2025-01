Le Thunder écrase les Knicks au Garden ! (126-101)

Le choc de la nuit a tourné court ! Monstrueux en défense et porté par la paire Shai Gilgeous-Alexander / Isaiah Joe, le Thunder n’a pas fait de quartier à New York, corrigeant facilement une équipe des Knicks qui n’aura jamais réussi à inquiéter son adversaire.

La tempête Isaiah Joe coule les Knicks d’entrée

Adversaires au cours d’un thriller il y a quelques jours, les Knicks et le Thunder se retrouvaient cette nuit, cette fois du côté de Manhattan. Si on pouvait s’attendre à une soif de revanche chez les newyorkais, ceux-ci ne l’ont pas vraiment montré sur le terrain.. Dans une entame de match verrouillée par OKC, ce sont bien SGA et ses copains qui se mettent en évidence. L’attaque de New York est totalement sous contrôle, Shai fait lui déjà ce qu’il veut (13 pts sur le seul premier quart).

On aurait pu croire que le repos de ce même Shai allait relancer la rencontre mais les Knicks ne pensaient sans doute pas tomber sur un Ray Allen en sortie de banc côté Thunder. Totalement en feu, Isaiah Joe fait la totale aux locaux. Coupe dans le dos de la défense, missiles téléguidés du parking. Il inscrit 20 points en 10 minutes et le Garden est sous le choc !

Totalement à la rue, incapables de scorer ou de faire des stops, les Knicks voient l’écart grimper. +27 à la pause, de quoi obtenir les premières huées de la saison à Gotham.

Shai-Gilgeous Alexander dans son monde

Les mots de Tom Thibodeau allaient-ils réveiller ses ouailles ? Il y a eu du mieux au retour des vestiaires, avec notamment un Karl-Anthony Towns retrouvé, mais c’est insuffisant quand en face on trouve un MVP en puissance désireux de faire le show. Tellement facile dans tout ce qu’il fait, zigzagant dans les lignes défensives de New York, Shai Gilgeous-Alexander est INJOUABLE sur ce troisième acte.

Il inscrit à lui seul 20 points pour garder New York à bonne distance. Il est déjà à 39 points en trois quarts-temps ! Avec l’écart déjà bien large, et les efforts de ses coéquipiers dans le dernier quart, il n’aura même pas à revenir sur le terrain lors des 12 dernières minutes. 39 points en moins de 30 minutes pour le favori du MVP 2025. Un monstre.

Les Knicks n’y arrivent plus

Nouvelle défaite pour New York, la 4ème en 5 matchs et celle-ci ne rassure pas du tout sur l’état des troupes. Brunson, malgré des moments de moins bien, a fait son match. KAT s’est réveillé en seconde mi-temps, mais trop tard. Josh Hart était peut-être le seul à mettre l’intensité pour une telle affiche, tandis que Anunoby et Bridges ont coulé à pic. La fatigue se sent un peu dans le body language des cadres newyorkais. Point positif, avec la raclée de cette nuit, Thibodeau n’aura pas poussé plus que ça le temps de jeu de ses titulaires. Cela tombe bien, il y a un rendez-vous dès demain à 21h face aux Bucks pour relever la tête.