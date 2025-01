Nous sommes le vendredi 10 janvier 2025, et le premier MVP Ranking de l’année est dans la boîte. Y’a-t-il du changement au sommet du classement ? Quelles sont les nouvelles têtes dans le Top 10 ? Qui monte ? Qui descend ? Allez, c’est l’heure de faire un gros point sur la course au plus prestigieux des trophées individuels.

LE CLASSEMENT DE L’ÉDITION PRÉCÉDENTE

Stats : 22,6 points / 6,4 rebonds / 2,1 assists / 1,8 contre / 1,5 steal / 49,7% au tir

Bilan : 24 victoires – 14 défaites

De retour dans les hauteurs de la Conférence Ouest après une saison très compliquée l’an passé, les Grizzlies méritent d’avoir un représentant dans notre classement MVP. Mais surprise, ce n’est pas Ja Morant. Alors que le meneur star a déjà raté 17 matchs cette année, Jaren Jackson Jr. enchaîne les grosses perfs des deux côtés de terrain. Celui qui a été élu Défenseur du mois de décembre à l’Ouest reste sur trois performances à minimum 33 points sur la dernière quinzaine. JJJ a aussi égalé son record personnel au rebond (13). Grâce à sa polyvalence et sa capacité à répondre présent soir après soir, Jackson Jr. permet à Memphis de tenir malgré quelques blessures.

Stats : 24,3 points / 6,6 rebonds / 9,3 assists / 45,7% au tir

Bilan : 19 victoires – 19 défaites

La phrase qui va suivre n’est pas un canular : les Pistons ont un bilan à l’équilibre après 38 matchs, ils n’ont perdu qu’une seule fois depuis le début de l’année 2025, et restent sur huit victoires en dix matchs. La première raison du succès actuel de Detroit ? Cade Cunningham. Mieux coaché, mieux entouré, le numéro 1 de la Draft 2021 réalise sa meilleure saison en carrière et devrait participer à son premier All-Star Game en février. Scoring, playmaking, efficacité offensive, rebonds, toutes les stats de Cade sont en hausse. Mais encore plus que les chiffres, c’est son leadership qui impressionne. Les Pistons ont officiellement trouvé leur nouveau franchise player !

Stats : 19 points / 8,8 rebonds / 3,1 assists / 1,4 contre / 1 steal / 57,4% au tir

Bilan : 33 victoires – 4 défaites

Depuis le début de saison, Donovan Mitchell est considéré comme le candidat MVP des Cavs, meilleure équipe NBA. Mais aujourd’hui on fait une exception en récompensant Evan Mobley. Première raison à ça : Spida se montre assez discret en ce moment. Deuxième raison, la principale : Mobley joue à un niveau exceptionnel. Brillant lors du choc XXL contre le Thunder mercredi, le jeune intérieur est l’une des clés de la folle progression des Cavs sous Kenny Atkinson. Non seulement Evan a été élu Défenseur du mois de décembre à l’Est, mais en plus il a pris une nouvelle dimension en attaque (21 points de moyenne sur les neuf derniers matchs). Un vrai All-Star !

Stats : 25,1 points / 10,8 rebonds / 3,8 assists / 4 contres / 1 steal / 47,9% au tir

Bilan : 18 victoires – 19 défaites

Alors que certains classements MVP propulsent déjà Victor Wembanyama dans le Top 5, on reste un peu plus mesurés ici. Déjà parce que les Spurs continuent de laisser filer des matchs et possèdent un bilan négatif, mais aussi parce que Wemby a raté son rendez-vous avec Giannis Antetokounmpo. Néanmoins, Victor grimpe dans notre classement pour l’ensemble de son œuvre. Favori pour être Défenseur de l’Année, Wembanyama est l’un des joueurs les plus dominants, polyvalents et valuable de la NBA. Vous en connaissez beaucoup vous des mecs capables de tenir le regard face à Nikola Jokic lors de deux matchs de suite ? Wemby fait partie de ceux-là.

Stats : 25,8 points / 11,9 rebonds / 3,5 assists / 2,1 contres / 1,3 steal / 51,9% au tir

Bilan : 20 victoires – 16 défaites

Anthony Davis continue de faire ses stats des deux côtés du terrain mais les Lakers continuent d’être réguliers dans l’irrégularité. Trois victoires et trois défaites pour Los Angeles lors de la dernière quinzaine, une sixième place à l’Ouest de plus en plus menacée, ça devient donc de plus en plus compliqué de laisser AD dans le Top 5 de la Course au MVP. Bonne nouvelle : les Lakers vont jouer six de leurs sept prochains matchs à la maison, où Davis et ses copains sont habituellement plus performants. L’occasion pour le monosourcil de reprendre sa place parmi les cinq premiers candidats MVP de la saison ?

Stats : 25,3 points / 14 rebonds / 3,3 assists / 55,2% au tir

Bilan : 25 victoires – 13 défaites

Si les Knicks ont récemment connu un coup d’arrêt, perdant trois fois d’affilée après avoir enchaîné neuf victoires, Karl-Anthony Towns continue lui d’exploser les compteurs : plus de 30 points et 16 rebonds de moyenne sur la dernière quinzaine, à 60% au tir dont 46% à 3-points ! S’il maintient le rythme qu’il possède cette saison, KAT deviendra le premier joueur depuis un certain Moses Malone en 1982 à tourner en 25-14 sur l’ensemble d’une campagne. Tout ça pour dire que Towns – Joueur du mois de décembre à l’Est – est indispensable au succès des Knicks, qui ont réussi à perdre face à un Magic décimé (6 janvier) quand KAT était forfait…

Stats : 28,1 points / 9,2 rebonds / 5,5 assists / 1,3 steal / 46,3% au tir

Bilan : 27 victoires – 10 défaites

Décrochant un titre de Joueur de la Semaine lundi dernier et guidant les Celtics vers cinq victoires en sept matchs sur la dernière quinzaine, Jayson Tatum continue sa campagne très solide malgré un tir extérieur en perdition (31% à 3-points sur les sept derniers matchs). Néanmoins, cela ne suffit pas pour convaincre tout le monde, Brandon Jennings déclarant par exemple que “Tatum est la superstar la plus soft de l’histoire des Celtics”. JT a donc encore des bouches à fermer et on peut compter sur lui pour lâcher de nombreuses perfs XXL en 2025. De quoi se faire une vraie place dans le débat du MVP en fin de saison ?

Stats : 31,3 points / 11,8 rebonds / 6,2 assists / 1,4 contre / 59,9% au tir

Bilan : 19 victoires – 16 défaites

Depuis la victoire en NBA Cup, Giannis Antetokounmpo a perdu un peu de terrain dans la Course au MVP. Entre ses absences (quatre matchs ratés de suite entre le 21 et le 28 décembre), des résultats collectifs mitigés (trois victoires pour trois défaites depuis son retour) et une efficacité/production offensive légèrement en baisse, le Freak a connu meilleure période. Impossible cependant de le sortir du podium, Giannis compensant avec une belle polyvalence tout en remportant haut la main son duel très attendu avec Victor Wembanyama l’autre jour. Il faudra compter sur Antetokounmpo – toujours leader des votes pour le All-Star Game – jusqu’au bout !

Stats : 31,5 points / 13 rebonds / 9,7 assists / 1,7 steal / 55,3% au tir

Bilan : 21 victoires – 15 défaites

On vient de changer d’année mais ce qui ne change pas, ce sont les incroyables performances statistiques de Nikola Jokic. 35 points, 15 rebonds et 11 passes de moyenne pour le Joker sur la dernière quinzaine, lui qui a notamment scoré… 87 points lors d’une double confrontation face aux Spurs de Victor Wembanyama. Suffisant pour devenir le nouveau meilleur marqueur de la NBA. Alors que les Nuggets (cinq victoires en sept matchs) viennent d’intégrer le Top 4 à l’Ouest, tout en prouvant qu’ils étaient capables de gagner un match de basket sans leur MVP malade, Nikola Jokic reste l’un des grands favoris pour décrocher le prestigieux trophée.

Stats : 31,3 points / 5,6 rebonds / 6,1 assists / 1,2 contre / 2,0 steals / 52,2% au tir

Bilan : 30 victoires – 6 défaites

Si Shai Gilgeous-Alexander et le Thunder ont vu leur série de quinze victoires s’arrêter à Cleveland mercredi, SGA avait enchaîné les statements lors des matchs précédents : 35 points contre Memphis, 40 face aux Wolves d’Anthony Edwards, 33 pour briser la série des Knicks, 33 et un énorme money-time face aux Celtics. Autre stat significative : OKC possède un différentiel de +15,4 points avec SGA sur le terrain versus sur le banc. Difficile donc de ne pas garder Shai – Joueur du mois de décembre à l’Ouest – au sommet du classement MVP. Sa domination des deux côtés du terrain associée au bilan du Thunder fait de lui le leader de la course.

Mentions honorables : Alperen Sengun (Rockets), Trae Young (Hawks), Jalen Williams (Thunder), Kevin Durant (Suns), James Harden (Clippers), Jalen Brunson (Knicks), Stephen Curry (Warriors), Jaylen Brown (Celtics), Anthony Edwards (Wolves), Darius Garland et Donovan Mitchell (Cavaliers), Tyler Herro (Heat).