La NBA fait relâche ce soir…. NAN ON DÉCONNE, la NBA ne fait jamais relâche, et ce soir ce sont encore sept matchs qui vont nous pousser à la nuit blanche. On vous présente tout ça !

Le programme NBA du soir :

1h : Pacers – Warriors

1h : Magic – Bucks

1h : Sixers – Pelicans

1h30 : Celtics – Kings

1h30 : Knicks – Thunder

2h : Bulls – Wizards

3h : Nuggets – Nets

Knicks – Thunder, duel au sommet

Après la victoire du Thunder la semaine passée les deux équipes remettent le couvert, cette fois-ci au Madison. Le Thunder est en crise car vient de perdre un match, les Knicks veulent donc en profiter pour tirer sur l’ambulance. A vous de prendre cette phrase premier ou septième degré mais une chose est sûre, on aura un gros match cette nuit à New York !

Mais aussi

Duel intéressant entre les Pacers de Tyrese Haliburton et les Warriors de Stephen Curry, deux meneurs assez doués au basketball.

Le retour de Paolo Banchero après deux mois d’absence !

Les Sixers qui voudront capitaliser face aux très nuls Pelicans (avec Zion Williamson mais également plein de blessés).

Les Celtics voudront rester au contact des Cavs en tapant les Kings, faut suivre.

Bulls vs Wizards, le Jordanico.

Nikola Jokic (peut-être) face aux immondes Nets (c’est sûr)

Les Français de la nuit

Guerschon Yabusele pour faire du sale face aux Pels et à ce pauvre Zion.

Pacôme Dadiet en bout de bout de banc des Knicks, peut-être qu’il sera plutôt avec la G League.

Sidy Cissoko, lui, devrait jouer avec la 2 des Spurs en G League.

Bilal Coulibaly sera là pour les Wizards, Alex Sarr c’est pas sûr.

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici