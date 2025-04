Zaccharie Risacher et Stephon Castle élus rookies du mois de mars !

Allez, c’est l’heure des récompenses du mois de mars en NBA ! Concernant les rookies, c’est l’heure de chanter la Marseillaise, puisque Zaccharie Risacher est élu meilleur jeune du mois de mars à l’Est. Le lauréat de l’Ouest n’est autre que son concurrent direct au trophée de Rookie de l’année, Stephon Castle (Spurs).

Un mois de réussite individuelle pour Zaccharie Risacher, qui a atteint son pic ce dimanche avec un record en carrière (36 points). Plus de constance au tir, plus de confiance de manière générale. Et ça paye : pour la deuxième fois consécutive, il ramène le trophée à la maison. De quoi lui permettre de conserver sa place dans la course au trophée de Rookie de l’année.

À l’Ouest, sans doute le favori pour récupérer le titre de meilleur freshman de NBA en 2024-25 : Stephon Castle. Un pic atteint lors d’une soirée où il a frôlé le triple-double. Et une fin de saison des Spurs, qui, passé la tristesse sur le plan sportif et collectif, représente une superbe occasion de prendre un premier accomplissement individuel en carrière.