Shai Gilgeous-Alexander et Coby White nommés joueurs du mois de mars !

On enchaîne avec les récompenses du mois de mars en NBA ! Le trophée majeur est là, celui de joueur du mois. Les nommés sont Shai Gilgeous-Alexander et Coby White, qui ont réalisé, chacun de leur côté, des prestations solides durant la trentaine.

Shai Gilgeous-Alexander, c’est du classique. 3e titre de joueur du mois cette saison, et pas tant besoin d’épiloguer. SGA réalise une saison de MVP, et ses 34,6 points de moyenne en mars sont une preuve de plus qu’il est plus que jamais en course pour récupérer le titre convoité de meilleur joueur de la saison. Bilan collectif ? 15-1 pour le Thunder au mois de mars, c’est juste violent. Et les hommes de Mark Daigneault sont encore en lice pour un bilan à 70 victoires. Ça fait flipper hein.

🚨 Joueurs du mois en NBA : Shai Gilgeous Alexander et… Coby White !

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 1, 2025

Coby White achève lui son mois de rêve avec une récompense plus que méritée. Des performances de dingue, avec le sommet atteint lors d’un 3-points décisif pendant l’ending complètement fou du Bulls-Lakers en fin de semaine dernière. C’était juste dingue. Dans son sillage, les Bulls ont remporté 9 victoires et quasiment assuré leur place au Play-in. Moment dont on se souviendra lorsque l’on parlera de cette saison plus tard tiens.

Joueurs du mois en NBA, saison 2024/25 :

Shai Gilgeous Alexander – 3 fois

Nikola Jokic – 1 fois

LeBron James – 1 fois

Karl Anthony Towns – 1 fois

Jayson Tatum – 1 fois

Giannis Antetokounmpo – 1 fois

Donovan Mitchell – 1 fois

Coby White – 1 fois

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 1, 2025