Les Warriors au devant de la quinzaine la plus importante de leur saison

Les deux semaines à venir pour les Warriors sont sans doute les plus importantes pour la franchise depuis un long moment. Actuellement sixièmes de l’Ouest avec une victoire d’avance sur les Grizzlies, les Clippers et surtout le Play-in, Golden State pourrait faire basculer sa saison dans des directions presque opposées d’ici au 13 avril. 8 matchs pour bien conclure une saison, 8 matchs pour conditionner un printemps.

L’arrivée de Jimmy Butler chez les Warriors a été une mini-révolution pour Golden State. Un nouvel état d’esprit pour un groupe dont on pourrait dire qu’il vivrait presque une seconde jeunesse. Malgré un enchaînement de victoires qui a frappé les esprits depuis que J-Buckets a posé ses valises dans la Baie, les Dubs restent au coeur d’une bataille acharnée pour le top 6 synonyme d’une qualification directe en Playoffs.

Ce qu’il faut préciser, c’est que les Warriors ont joui, depuis début février, d’un calendrier qui n’est certes pas simple, mais pas non plus compliqué. Pas de quoi enlever la moindre once de crédit aux hommes de Steve Kerr, mais c’est un facteur qui a permis à la troupe de San Francisco de se refaire une santé au sein d’une Conférence Ouest particulièrement compétitive. La difficulté du calendrier à venir est double pour les Warriors. D’ailleurs, le voici :

2 avril : @ Grizzlies

4 avril : @ Lakers

5 avril : vs. Denver

7 avril : vs. Rockets

9 avril : @ Suns

10 avril : vs. San Antonio

12 avril : @ Blazers

13 avril : vs. Clippers

Uniquement à l’Ouest, et beaucoup de concurrents directs, des Grizzlies aux Lakers en passant surtout par les Clippers. Nous parlions de difficulté double pour les Warriors, voici pourquoi.

Le calendrier des concurrents directs

Le premier gros problème des Warriors, c’est que les Clippers et les Wolves possèdent un calendrier bien plus clément que le leur. Golden State affronte seulement 3 équipes hors zone de Play-in (Jazz, Blazers et Suns) tout en sachant que les Suns et les Blazers ont tout du match piège, surtout car les deux sont à l’extérieur et que les équipes ne céderont pas la victoire sans se battre jusqu’au bout.

Si l’on regarde par le haut, les Grizzlies ont un calendrier légèrement plus favorable, tandis que par le bas, Clippers et Wolves sont eux clairement avantagés avec la moitié des matchs restants chez des équipes qui n’ont aucun intérêt à gagner. La pression risque d’être maximale car il y a grossièrement 2 places pour 4 candidats. Deux d’entre eux devront passer par le Play-in, étape particulièrement redoutée.

Pour les Warriors, même en cas de victoires répétées, il y a ce match, le dernier de la saison. Golden State – Clippers, à San Francisco. Un match de Playoffs avant l’heure, ni plus ni moins… car le perdant pourrait être envoyé au Play-in.

Le gros souci du tiebreaker

Premier élément déterminant un avantage en cas d’égalité, le bilan sur la série entre deux équipes durant la saison régulière. À ce jeu là, les Warriors sont très mauvais : tiebreaker déjà perdu face aux Lakers, aux Clippers. Actuellement en ballotage défavorable face aux Grizzlies, qui mènent 2-1 dans la série avant la rencontre de ce soir… et possèdent dans tous les cas un large avantage au bilan de conférence. Le seul rayon de soleil est la série remportée 3-1 face aux Wolves.

À la lueur de ces éléments, le constat est clair : il faut gagner, point barre. Moses Moody a d’ailleurs résumé assez simplement la situation dans la foulée de la victoire face aux Spurs, ce dimanche.

“Si quelqu’un gagne, si quelqu’un perd, peu importe. Je sais juste que nous devons gagner pour que les choses aillent dans le sens que nous souhaitons.”

Source : NBCS Warriors, ESPN, Statmuse