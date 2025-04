NBA – programme du soir : grosse bataille pour les Playoffs à l’Ouest

Sept matchs au programme de cette nouvelle nuit NBA, dont deux chocs qui peuvent changer beaucoup de choses dans la course aux Playoffs à l’Ouest. On vous balance le menu !

Le programme NBA du soir :

1h30 : Hawks – Blazers

1h30 : Bucks – Suns

1h30 : Knicks – Sixers

2h : Bulls – Raptors

2h : Grizzlies – Warriors

2h : Spurs – Magic

4h : Nuggets – Timberwolves

Le choc de la nuit : Grizzlies – Warriors

On hésitait fort avec le Nuggets – Wolves, mais étant donné la proximité des deux équipes au classement, c’est bien le Grizzlies – Warriors qui sera notre rendez-vous de la soirée. C’est simple, les deux équipes ont le même nombre de défaites et sont donc au coude à coude à la cinquième et sixième place de l’Ouest, malgré le match de retard de Golden State. Commençons par les hommes de la Baie tiens, après une petite période un peu plus creuse en l’absence de Steph Curry, ça a l’air d’aller mieux depuis le retour du Chef : deux victoires dont un ÉNORME blow-out face aux Spurs (148 – 106). Côté Grizzlies, c’est plus compliqué. L’équipe désormais menée par leur nouvel entraîneur principal Tuomas Iisalo reste sur trois défaites de rang. Un constat à modérer quand on voit qu’ils ont dû se coltiner Thunder, Lakers et Celtics à la suite, mais le besoin de victoire devient quand même urgent, sinon, c’est direction le Play-In. Deux équipes qui ont tout à gagner mais aussi énormément à perdre, sortez le popcorn et mettez le réveil !

Mais aussi :

Les Blazers essaieront de mettre fin à une série de quatre défaites… dommage c’est les Hawks de Monsieur Zaccharie Risacher en face.

Bucks – Suns, pour déterminer qui a la fin de saison la plus poussive.

Knicks – Sixers, il y a six mois on aurait dit “un choc au sommet de la Conférence Est”, on savait rire à l’époque.

Les Bulls vont pouvoir stopper leur série de défaites grâce aux Raptors.

Spurs – Magic, lâche ça Stephon ! Laisse le ROY à Zaccharie !

Nuggets et Wolves se retrouvent dans un rematch des Finales de conf de l’année dernière, qui pourrait avoir un impact important au classement.

Les Français en lice :

Zaccharie Risacher… Rookie de l’Année… est-ce qu’il y a vraiment besoin d’en dire plus ?

Rayan Rupert a joué une minute sur le dernier match des Blazers. Allez, on sait jamais.

Pacôme Dadiet avec les Knicks ? Non toujours pas ? D’accord Thibodeau.

Guerschon Yabusele essaiera de faire mieux que sa perf à 1 point au dernier match.

Rudy Gobert va-t-il trouver la clé pour défendre sur Jokic ?

L’injury report du soir !

Bonus G League :

Cette nuit signe le début des Playoffs de G League avec les affiches suivantes :