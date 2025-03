Tuomas Iisalo : L’homme qui réussit partout, un pas après l’autre

Nommé à la tête des Grizzlies suite au licenciement de Taylor Jenkins, Tuomas Iisalo questionne les observateurs NBA. L’occasion de revenir sur le parcours du coach finlandais, à qui tout semble réussir.

Quand on s’intéresse à Tuomas Iisalo, on ressort trois mots : passion, discipline, intensité. Ces trois mots résument à eux seuls la carrière entière du coach de 42 ans. Une carrière qui a commencé il y a 10 ans dans son pays natal, la Finlande.

À peine sa carrière de joueur terminée, Iisalo prend directement les rênes d’un petit club finlandais, mais ne tarde pas avant de passer au niveau supérieur un an après ses débuts, en débarquant en deuxième division allemande, à Crailsheim. L’ascension fut fulgurante pour le club et son coach. En deux saisons, les Merlins décrochent leur place en Bundesliga (première division allemande), et quelques années plus tard ce sont même les premiers Playoffs de leur histoire qui attendront l’équipe de cette petite ville proche de Stuttgart.

La prochaine étape pour le coach finlandais a encore lieu sur les terres de Dennis Schröder, mais cette fois à Bonn, club dans lequel il continue de monter en puissance et d’affiner son coaching. De nouveau en deux saisons seulement, Iisalo mène Bonn à une victoire en Basketball Champions League. Un accomplissement inespéré pour un club de cette taille comme il le dit lui même pour Basketball Sphere :

“Les gens ne savent pas comme c’est difficile de gagner cela, surtout pour une équipe qui n’était pas attendue à ce niveau et qui n’avait pas les épaules pour lutter financièrement face aux plus grosses écuries de la compétition.”

Une Champions League en poche, le trophée de coach de la compétition qui va avec, une distinction qu’il a aussi décroché deux fois en Bundesliga. C’est avec ce CV déjà bien rempli pour un jeune coach, que Tuomas Iisalo va choisir de rejoindre un projet qui lui ressemble pour la saison 2023/2024. Un projet jeune, en développement, mais plein d’ambitions : le Paris Basketball.

Ça commence à devenir une habitude mais, encore une énorme réussite pour le Finlandais. Une Leaders Cup, l’EuroCup et un retour en Euroleague pour le club de la capitale, tout ça sous l’impulsion d’un coach avec une identité très prononcée, tout comme ses idées.

La passion de la balle orange. Celle d’un homme qui depuis 2000, entre sa carrière de joueur puis de coach, n’a jamais cessé de la côtoyer, d’en étudier les moindres aspects afin d’en extraire le plus intéressant. Cette même passion qui le mène à être aussi proche de ses joueurs. Ce n’est pas pour rien si en partant de Bonn pour aller à Paris, Iisalo a emporté avec lui six joueurs de l’équipe allemande direction la Ville Lumière.

TJ Shorts, un des six joyeux larrons, disait à BasketNews :

“Il me parle beaucoup lors des séances et me donne beaucoup d’instructions. Et c’est la même chose hors du terrain. Il fait beaucoup de séances vidéo et me donne beaucoup de conseils, même par message. […] Il a beaucoup de savoir et j’essaye d’en profiter un maximum.”

Une passion certes, mais régie par discipline tout aussi forte, comme la raconte encore une fois TJ Shorts pour BeBasket :

“Il va te challenger tous les jours à l’entraînement, te pousser dans tes retranchements et te préparer à toutes les situations que tu pourrais rencontrer en match, afin que tu ne sois jamais surpris ou en difficulté. C’est son approche. Te tester continuellement pour te permettre de t’adapter et de t’exprimer dans toutes les situations de match.”

Tout ça surplombé d’une volonté d’intensité que l’on retrouve dans le projet qu’il met en place dans ses équipes. Son style de jeu est assez unique, le Finlandais aime ouvrir son banc très tôt, on se souvient même à Paris de certains moments où le cinq complet était remplacé en même temps dès la troisième minute du match. L’objectif : avoir en permanence des joueurs à 100% sur le terrain, prêts à faire tous les efforts, aussi bien en attaque qu’en défense.

De l’envie des deux côtés du terrain, mais une idéologie tactique quand même bien poussée vers l’attaque. Tuomas Iisalo est un adepte du jeu très rapide, n’hésitant jamais à laisser ses joueurs tenter leur chance, notamment derrière l’arc. Résultat des courses : le Paris Basketball était la meilleure attaque de Betclic Élite et d’EuroCup l’année dernière. Tiens, tiens… un style de jeu au tempo très élevé et qui autorise ses joueurs à prendre feu… ça rappellerait presque une ligue américaine de panier-ballon.

C’est donc une identité forte, jeune et novatrice qui se retrouve à la tête des Memphis Grizzlies. Sur le papier, le fit est plus que correct, un coach très disciplinaire dans une franchise qui en a parfois manqué (coucou Ja Morant !), ça ne peut que faire du bien.

Les premiers pas ont déjà été faits contre les Lakers. Une défaite certes (127 – 134), mais en même temps quand trois joueurs d’en face mettent 85 points à eux seuls, et que l’équipe au global shoot en 50/40/90, difficile de lutter.

Cependant on retiendra surtout qu’Iisalo ne semble pas être perturbé par ce contexte encore inconnu pour lui. Zach Edey auteur d’un match à 14 points, 11 rebonds, 3 contres, réponse du Finlandais :

“Zach a fait un bon match. Mais il peut être encore meilleur”

Nouveau rôle certes, mais le même homme aux commandes !

Source texte : Tribune47