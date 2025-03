Il y avait sept matchs cette nuit en NBA, et deux en NCAA. On a presque tout regardé, sauf le Magic, les Kings, les Wizards, les Nets, les Sixers, le Heat, les Bulls, les Mavs, les Spurs et les Celtics. Envoyez le gros récap !

Les résultats de la nuit

Ce qu’il faut retenir

Cooper Flagg et Duke se sont qualifiés pour le Final Four de la March Madness en battant Alabama 85-65.

Paolo Banchero a stoppé sa grosse série au scoring mais le Magic a pulvérisé les Kings et repasse septième à l’Est. Les Kings, eux, sentent le souffle des Suns sur leur nuque et regardent déjà le prix des locations en avril.

Il fallait le faire pour perdre face aux Nets, et les Wizards ont réussi à le faire. Donnez-leur une médaille vindiou.

Les Sixers ont perdu face au Heat et sont officiellement éliminés de la course aux Playoffs, pour la première fois depuis 2017.

Les Mavericks continuent d’y croire avec une grosse victoire à Chicago.

Klay Thompson a passé la barre des 200 tirs du parking cette saison, pour la dixième fois de sa carrière.

85 points, 21 rebonds et 25 passes pour le trio LeBron James / Luka Doncic / Austin Reaves face aux Grizzlies. Répartissez ça comme vous voulez.

Tuomas Iisalo est donc le coach de NBA avec le plus mauvais bilan, ça c’est de la stat qui statte.

Shai Gilgeous-Alexander a été intenable (33/7/8) face aux Pacers, tiens tiens, comme c’est étonnant.

Victoire tranquille des Celtics à San Antonio, avec un Tatum solide et un Kornet étonnant (15 points et 16 rebonds)

La nuit des Français

Alex Sarr a été discret dans la défaite des Wizards contre les Nets (12 points)

Guerschon Yabusele a fait la grève des tirs contre le Heat

Pacôme Dadiet a scoré 21 points en G League

Le highlight de la nuit

LUKA NO-LOOK TO LEBRON ON THE FASTBREAK 🪄

KING JAMES FINISHES WITH THE ONE-HANDED JAM 👑

Lakers put up 72 first-half points!! pic.twitter.com/eObxui472J

— NBA (@NBA) March 30, 2025

La course aux Playoffs, juste ici

La course à la Draft, juste là

Les classements NBA

JUSTE ICI !

Les résultats en TTFL

À retrouver sur le compte du Lab

Le programme NBA de ce soir