Quand le Joker n’est pas là les cartes dansent. Cette nuit Shai Gilgeous-Alexander s’est offert un énième récital, face aux Pacers, histoire de rajouter une feuille de plus à son incroyable dossier de MVP.

Tellement fort qu’on n’en ait même plus étonné. Alors que ce qu’il fait est tellement fort.

Cette saison le Thunder roule sur la NBA, et son conducteur de travaux se nomme Shai Gilgeous-Alexander. Intenable, injouable, jamais fatigué.

Cette nuit ? Une ballade de plus, trop smooth, trop une anguille, trop aérien au sens noble du terme. 33 points, sa 17è soirée consécutive à au moins 25 pions, stats Jordanesque voire Hardenesque s’il en est.

SGA CONTINUES HIS HISTORIC SCORING SEASON!

⛈️ 33 PTS

⛈️ 7 REB

⛈️ 8 AST

It’s his 47th 30+ PT game of the season, 17th straight game with 25+ PTS, & 67th straight game with 20+ PTS! pic.twitter.com/zfHvyaHSAF

— NBA (@NBA) March 30, 2025

Au 30 mars le bail est clair, Shai Gilgeous-Alexander sera soit l’un des plus beaux MVP de l’histoire, soit le plus grand perdant de l’histoire de cette course au trophée. 2024-25, SGA sera forcément beau dans les livres, avec la plus belle conclusion qui soit encore à écrire. On ne sait plus vraiment quoi dire, alors autant regarder et se la boucler. Allez, highlights à la confiture de figue, ça c’est chanmé.