Preview Clippers – Warriors (Play-in) : on est sûr que quelqu’un veut gagner ?

Une rencontre entre deux équipes qui ne nourrissent que trop peu d’espoirs d’accéder aux Playoffs, pour y faire probablement pâle figuration. Clippers, pour profiter un peu plus de Kawhi Leonard, ou Warriors… qui laisseront Stephen Curry en restriction de minutes.

Une affiche de l’Ouest entre deux franchises qui évoquent les Playoffs et la performance… durant la dernière décennie. Les Warriors s’accrochent toujours au rêve d’offrir un dernier titre Stephen Curry, bien que la gestion des transferts de la franchise n’aille pas vraiment en ce sens. Une saison plus que moyenne, noyée dans la morosité et presque – malgré l’affection pour la franchise de beaucoup de fans – une forme d’indifférence.

Stephen Curry toujours étincelant quand il est forme, mais toujours trop seul. L’arrivée de Kristaps Porzingis, vantée par la direction comme un renfort de poids pour le Chef, n’a pas eu l’effet escompté. Seulement 15 matchs joués pour le pivot, et des résultats qui n’ont jamais vraiment pris leur envol durant la régulière. Aucune dynamique, rien que de l’ennui.

Jimmy Butler ? Blessé pour le reste de la saison. Le reste de l’effectif n’est clairement pas au niveau pour affronter les Playoffs. Information à prendre en compte : Stephen Curry jouera sous restriction de minutes, puisqu’il est de retour depuis seulement quelques matchs après deux mois loin des terrains en raison d’une blessure au genou. Vous voyez l’ambiance, ça sent les vacances.

De l’autre côté, les Clippers. Une franchise qui a acté la fin de son ère Kawhi Leonard – James Harden en transférant le meneur du côté de Cleveland cet hiver. La franchise de Los Angeles a réalisé une belle deuxième partie de saison, mais s’apprête à tourner la page de ses années fastes pour entamer une reconstruction.

Cette demi-saison semble être une sorte d’au revoir à cette ère, avec un effectif sur le papier plus à même de battre les Warriors que l’inverse. Ne pas négliger aussi que les Clippers ont une nouvelle salle et qu’il serait plutôt important d’y jouer un premier tour de Playoffs, ne serait-ce que pour l’image.

Rendez-vous à 4h du matin, ce mercredi !