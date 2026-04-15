Ce mercredi est peut-être synonyme du moment le plus important de la saison du Magic et des Sixers. Les deux franchises vont se disputer une place en Playoffs sur 48 minutes. Pas de chichi, pas de calculs… cette nuit, seule la balle orange comptera. Ajoutez un peu de tactique et demandez-vous qui a le plus de chances de s’en sortir indemne. Le Magic va-t-il continuer de s’enfoncer dans la crise ? Les Sixers peuvent-ils être le poil à gratter de cette post-season ? Premiers éléments de réponse…

Alors que le Magic et les Sixers espéraient pouvoir viser le top 6 de la conférence Est avant le début de saison, les deux franchises vont se retrouver cette nuit dans ce premier tour de Play-in. L’objectif ? Obtenir une qualification directe en Playoffs via le seed 7 et ainsi affronter les Celtics au premier tour. Le match se jouera à Philadelphie et le tip-off sera donné à 1h30 !

🚨 OFFICIEL : SIXERS – MAGIC AU PLAY-IN TOURNAMENT !

Gros caca culotte du Magic à Boston (💀) qui laisse filer l’avantage du terrain pour le match 7-8 du Play-in de l’Est.

Rendez-vous à Philadelphie, pour finir de gâcher une saison qui aura été morose au possible ? pic.twitter.com/G7QM0pRt24

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 13, 2026

Côté Magic, c’est loin d’être la forme ! Longtemps annoncé dans le top 4 à l’Est cette saison, les hommes de Jamahl Mosley sont allés de déception en déception. La dernière en date ? Une défaite catastrophique face à l’équipe C de Boston dans un match qui aurait pu leur permettre de jouer ce premier tour de Play-in à la maison. Mais avec cette débâcle, le Magic devra se déplacer à Philly face à Tyrese Maxey et compagnie pour espérer ne pas devoir attendre vendredi et jouer sa survie sur 48 minutes.

Pour être honnête, la saison d’Orlando est ratée et il faudrait beaucoup plus qu’une simple qualification en Playoffs, via le Play-in qui plus est, pour sauver quoi que ce soit. Mais il est aussi à noter que les coéquipiers de Paolo Banchero ont tout intérêt à gagner s’ils ne veulent pas s’enfoncer dans une crise encore plus profonde. On a certes du mal à imaginer que Jamahl Mosley reste en Floride la saison prochaine, mais il pourrait au moins sauver un peu son image en réalisant un petit run en post-season.

Le maître mot est donc sauvetage, et espérons que Banchero, les frères Wagner et compagnie soient assez déterminés pour monter leur niveau de jeu cette nuit !

« This is a borderline catastrophic Orlando loss. »@BillSimmons and @ZachLowe_NBA on why the Magic’s regular season finale loss to the Celtics was embarrassing. pic.twitter.com/WqcKaA52pd

— The Ringer (@ringer) April 13, 2026

Côté Philly, c’est une saison irrégulière qui a été proposée. Alternant entre le bon et le moins bon, les hommes de Nick Nurse n’ont jamais rassuré, jamais convaincu, mais ils n’ont en même temps jamais vraiment déçu ni alerté. Le vrai test sera donc vraisemblablement ce Play-in, dans un premier temps, pour voir s’ils sont capables d’exister en Playoffs, avant d’éventuellement se frotter au haut du panier de la conférence Est.

Sans Joel Embiid (appendicite), les Sixers compteront sur le duo Tyrese Maxey – Paul George, plutôt en forme dernièrement, sans oublier le rookie VJ Edgecombe. Philadelphie a les armes pour vaincre ce Magic et, en jouant à domicile, pourrait bien partir légèrement favori de cette rencontre !

J’ai pas les mots pour Joel Embiid.

Franchement le pauvre c’est abusé…

Son historique de blessure juste avant / pendant les Playoffs ?

2018 : fracture du plancher orbital

2019 : malade + tendinite au genou

2020 : COVID

2021 : ménisque HS

2022 : fracture du plancher orbital 2 +… pic.twitter.com/IwzV1xiQan

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 12, 2026

Quoi qu’il arrive, peu importe qui sort vainqueur de ce match, il faudra ensuite aller se frotter aux Celtics au premier tour des Playoffs (les vrais cette fois, pas les remplaçants). Alors il faut gagner, oui, mais il y a fort à parier que le vainqueur de cette rencontre n’aille, de toute façon, pas très loin ensuite. Mais chaque chose en son temps… laissons vivre le drama d’abord !

Losing on purpose vs Sixers to play Detroit instead of Celtics pic.twitter.com/ze6aGkjmZL

— Paolos Attorney (@PaolosAttorney) April 13, 2026